Stangata per il Bologna: stagione finita per un titolare | Niente Milan

I felsinei perdono il centrocampista fino al termine della stagione: assenza pesante quindi anche contro i rossoneri

Sabato pomeriggio alle ore 15 il Milan torna a concentrarsi sul campionato e affronta la trasferta del Dall’Ara contro il Bologna, valida per la 30esima giornata di Serie A. Il Diavolo deve mettersi alle spalle il pari casalingo contro l’Empoli e riprendere la corsa per i primi quattro posti.

I rossoneri non avranno una partita facile perché di fronte a loro c’è una delle formazioni più in condizione del campionato. I felsinei arrivano dalla bella vittoria a domicilio al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, battuta per 0-2 grazie alle reti di Nicola Sansone e Riccardo Orsolini. Grazie a questo successo i rossoblù si sono portati a 43 punti e quindi quasi in zona europea. Inoltre, la squadra di Thiago Motta ha perso solo una delle ultime quattro gare in casa.

Davanti ai propri tifosi gli emiliani hanno già fermato Inter e Lazio nelle ultime settimane, e sperano di fare uno scherzo anche alla squadra di Stefano Pioli. Tuttavia, i padroni di casa avranno delle assenze importanti per questa partita, e una molto pesante si è aggiunta proprio nelle ultime ore.

Stagione finita per Soriano

Si registra infatti il brutto infortunio di Roberto Soriano, reso noto dallo stesso Bologna attraverso un comunicato ufficiale. Il club spiega che gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Ti tempi di recupero si stiamo in circa 5-6 settimane per il centrocampista, che quindi vede di fatto concludere la sua stagione. Si tratta di una perdita non da poco per Thiago Motta, che ne ha sempre fatto un punto di riferimento per la sua squadra, anche per la duttilità che garantiva sulla trequarti. L’assenza di Soriano si aggiunge a quelle di Marko Arnautovic e di Andrea Cambiaso e soprattutto a quella dello squalificato Orsolini.

In avanti quindi dovrebbe toccare a Michel Aebischer sulla linea dei trequartisti con Ferguson e Sansone, mentre davanti ci sarà il solito Musa Barrow. Un vantaggio non da poco per il Milan in vista di questa insidiosa trasferta.