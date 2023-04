Il Napoli si lamenta ma al Milan manca un rigore solare: come ha fatto a non vederlo? (VIDEO)

Continuano le polemiche per l’arbitraggio di Milan-Napoli. Sollevato un altro episodio per un calcio di rigore non concesso ai rossoneri. In pochi se ne sono accorti

La vittoria del Milan a San Siro nel quarto di finale contro il Napoli ha sollevato un polverone enorme per i fatti arbitrali accaduti durante la gara. Sono stati soprattutto i sostenitori della squadra di Spalletti, compreso l’allenatore, a lamentare più ingiustizie. Dal mancato giallo a Rafael Leao per la pedata alla bandierina, alla mancata ammonizione di Rade Krunic. In realtà, gli episodi a sfavore si sono evidenziati dall’una e dall’altra sponda. Manca ad esempio un cartellino giallo al difensore del Napoli Kim, per un fallaccio netto su Olivier Giroud.

In generale, però, è stata la direzione dell’arbitro Kovacs a sembrare insufficiente. Il fischietto rumeno è stato protagonista di un arbitraggio incoerente. Tra il primo e il secondo tempo il suo atteggiamento è stato altalenante. Se nei primi 45 minuti ha dato dimostrazione di lasciar correre, con un atteggiamento sin troppo soft, dopo l’intervallo non ha esitato a punire severamente anche gli atteggiamenti meno scorretti. Le ammonizioni sono state un susseguirsi cavalcante.

C’è stata dunque poca chiarezza anche tra i giocatori in campo, che non hanno compreso questo cambio nel modus operandi dell’arbitro. Ma a destare rabbia è stata anche la totale inutilità del VAR nel corso della gara. Un episodio nello specifico lo dimostra.

Milan, manca un rigore: Krunic atterrato

Nel post-partita, il capitano del Milan, Davide Calabria ha rivelato di essere stato ammonito per aver chiesto informazioni su un presunto rigore dopo il fischio di fine. Il terzino, nello specifico, ha raccontato che sia lui che Di Lorenzo avevano ricevuto spiegazione dall’arbitro sul fatto che il VAR aveva dei problemi nel corso della gara, insomma non funzionava bene. Ed effettivamente possiamo confermare che la tecnologia arbitrale è stata chiamata in causa quasi mai.

Ad assecondare la questione è un episodio del primo tempo che nessuno ha notato e che tantomeno il VAR si è preoccupato di attenzionare. Sembra trattarsi di calcio di rigore netto in favore del Milan. Il momento è quello del calcio d’angolo nel quale Simon Kjaer prende in pieno la traversa. Pochi secondo prima del calcio di testa del danese, Rade Krunic viene afferrato da Rrahamani e scaraventato a terra con tutte le forze. Il difensore del Napoli acciuffa per il collo il rivale.

Pochi dalla tv si sono accorti del fallo, evidentemente coinvolti dal clamoroso legno colpito da Kjaer. Ma come vi mostra il video di seguito, sembrano esserci pochi dubbi che quello su Krunic sia un netto intervento da calcio di rigore.