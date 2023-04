Rivoluzione totale: Pioli li fa fuori tutti

Stefano Pioli pensa di stravolgere il suo Milan contro il Bologna. Non giocherà nessuno dei calciatori di movimento scesi in campo contro il Napoli

Il campionato può davvero passare in secondo piano per il Milan di Stefano Pioli, nonostante una Champions League tutta da conquistare, se la notizia dovesse essere confermata.

Il pareggio contro l’Empoli inviterebbe il Milan a tenere alta la guardia. Un ulteriore passo falso complicherebbe ancor di più la corsa all’Europa che conta. La Lazio, d’altronde, è fuggita via, con un vantaggio di sei punti, e la Roma è volata al terzo posto, con un punto di vantaggio. Il Milan è lì, quarto, davanti a Inter (+1) e Atalanta (+4). Come dice la classifica la lotta appare davvero agguerrita. Nulla è stato ancora scritto e il Diavolo non dovrebbe sottovalutare un Bologna, allenato magistralmente da Thiago Motta, che nell’ultimo weekend ha battuto l’Atalanta.

Il Milan, però, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, può cambiare totalmente volto contro i felsinei. Una rivoluzione mai vista prima, che avrebbe chiaramente l’unico scopo di avere tutti i calciatori titolari, mercoledì a San Siro, nella miglior forma possibile martedì prossimo al Maradona, quando ci si giocherà il passaggio in semifinale.

Gioca solo Maignan

Una scelta davvero rischiosa se confermata. Veniamo dunque alla formazione con Pioli, che sarebbe pronto a lasciare fuori tutti i giocatori di momenti scesi in campo ieri. L’unico confermato sarebbe, dunque, Mike Maignan.

In difesa, davanti al francese, ci sarebbe una linea a quattro formata, da destra verso sinistra, da Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo-Touré. A centrocampo spazio, invece, ad Aster Vranckx e Tommaso Pobega.

In avanti continua la rivoluzione con Alexis Saelemaekers titolare sulla destra, a comporre il trio di trequartisti con Charles De Ketelaere e Ante Rebić. In avanti, chiaramente, Divock Origi. Ci sarebbe così una nuova possibilità per il croato e l’ex Liverpool che contro l’Empoli avevano fatto davvero male, oltre che per l’ex Club Brugge, che non gioca titolare dal 4 marzo contro la Fiorentina.

Domani scopriremo se Pioli deciderà davvero di andare all-in, confermando la formazione provata oggi, o se il turnover sarà meno massiccio.