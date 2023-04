Dove vedere Bologna Milan in streaming e diretta tv

Bologna-Milan si sfidano al Dall’Ara per la 30.a giornata. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Un orario insolito, quello delle 15 del sabato per il Milan ospite al Dall’Ara di un Bologna in gran forma e in piena corsa per il settimo posto che vale la qualificazione alla Conference League.

Al cospetto dei rossoblu di Thiago Motta, il Milan dovrebbe presentarsi con una formazione totalmente inedita con ben dieci campi rispetto ai titolari schierati da Pioli contro il Napoli in Champions League. L’unico superstite dovrebbe essere Maignan. Davanti a lui inedita difesa a quattro con Florenzi, Thiaw, il rientrante Kalulu e Ballo Toure. In mediana spazio a Vranckx che non gioca da tre mesi e Pobega. Nuova chance da titolare per De Ketelaere nel tridente a supporto di Origi con Rebic e Saelemaekers.

Un undici titolare forzato dall’imminente match di ritorno di Champions League al Maradona ma che, inevitabilmente, espone il Milan a rischi importanti considerato il rendimento recente delle seconde linee rossonere oggi opposte a un avversario in grande fiducia ma privo di pedine importanti come Orsolini, Soriano e Arnautovic.

Bologna-Milan, dove vederla in streaming e diretta tv

Bologna-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà trasmesso in streaming tramite l’applicazione del canale disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco. In telecronaca Stefano Borghi con Dario Marcolin al commento tecnico

Diretta tv sul canale Zona Dazn alla posizione 214 del decoder Sky. Quest’ultimo è attivabile a 5 euro al mese tramite il proprio account personale di Dazn. Ovviamente è necessario anche il possesso di un abbonamento Sport con la pay tv satellitare.

Immediatamente dopo la conclusione della partita, gli highlights di Bologna-Milan saranno visibili anche su Sky nelle varie edizioni pre serali di Sky Sport e nello studio pre partita dell’altro posticipo del sabato tra Inter e Monza.

Il Milan tornerà in campo martedì 18 aprile contro il Napoli in Champions League. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 oltreché su Sky Sport. Prossimo impegno in campionato domenica 23 aprile alle 18 contro il Lecce in diretta esclusiva su Dazn. Ultima partita di maggio per i rossoneri, sabato 29 aprile all’Olimpico contro la Roma alle 18. Anche quest’ultimo sarà trasmesso su Dazn e Zona Dazn.

Ancora da decidere la programmazione televisiva e gli anticipi-posticipi di maggio, sui quali influirà inevitabilmente il cammino europeo delle eventuali qualificate alle semifinali di Champions, Europa e Conference League.