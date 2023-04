Lukaku rovina i piani al Milan: il bomber all’Inter

L’Inter sulle tracce dell’attaccante, che da tempo è tra i giocatori in cima alla lista per rafforzare il pacchetto offensivo del Milan. Ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo ha sorriso davvero poco alle squadre di Milano. Il Milan sta facendo i conti con i flop legati a Charles De Ketelaere e Divock Origi, che fino a questo momento non sono riusciti a fornire il loro contributo alla squadra.

Anche in casa Inter ci si aspettava molto di più, soprattutto da Romelu Lukaku. Il belga era stato il calciatore che più di tutti aveva trascinato la squadra nerazzurro all’ultimo Scudetto. Al suo ritorno in Italia, però, non si è dimostrato minimamente all’altezza.

Il bomber, che il prossimo 13 maggio compirà 30 anni, ha segnato fin qui solamente sette reti, quattro delle quali dal dischetto. Un bottino fin troppo magro per un calciatore pagato caro, anche se solamente in prestito. Oggi l’Inter si interroga su cosa fare con Lukaku. Una sua permanenza a Milano, in questo momento appare alquanto complicata. E’ molto probabile che il belga faccia le valigie per tornare a Londra. Verosimilmente nella Capitale inglese sarà solo di passaggio ma l’Inter sta già pensando seriamente di mettere le mani su un altro attaccante.

Sfida al Milan per il bomber

I nomi fatti in questi giorni sono davvero tanti e uno di questi è in orbita Milan, ormai da diverso tempo. Stiamo parlando di Jonathan David, che sta vivendo una stagione importante a Lille.

Il canadese 23enne in 32 partite, tra Ligue 1 e Coppa di Francia, ha realizzato ben 21 gol, oltre che 4 assist. L’addio ai francesi al termine della stagione appare davvero scontato. Il contratto scade il 30 giugno 2025 e la voglia di confrontarsi in altri palcoscenici è davvero tanta.

Come detto, il Milan, che è alla ricerca di un centravanti giovane da affiancare a Giroud, lo segue da parecchio ma il suo prezzo è importante. Per strapparlo al Lille serviranno più dei 40 milioni di euro, di cui si parla. Ma è la concorrenza a preoccupare di più. Oltre all’Inter, infatti, bisogna fare i conti con i club di Premier League, a parte dall’Arsenal.