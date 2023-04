Sky – Milan, il racconto dell’allenamento di oggi: la probabile formazione a Napoli

Sky Sport riporta cruciali aggiornamenti da Milanello dopo l’allenamento odierno. Stefano Pioli ha le idee chiarissime in vista del match di Champions League

Il Milan è tornato a casa non soddisfatto da Bologna. Il pareggio per 1-1 non può bastare data la situazione in classifica. Non si è ancora certi di un posto in Champions League, e il solo punto conquistato non fa dormire sonni tranquilli ai rossoneri. D’altronde, l’Inter è alle calcagna, e la Roma e la Lazio sono avanti. Soprattutto i biancocelesti di Sarri sembrano aver imboccato la strada giusta per non perdere un posto tra le prime quattro.

Ma il Milan non può permettersi di pensare soltanto al campionato. Tante energie mentali mancano proprio per questo, perché il Diavolo sa che nel frattempo può centrare un obiettivo enorme dopo tantissimi anni. Ci sono i quarti di finale di Champions League da disputare, con l’ultimo atto previsto per martedì sera allo stadio Maradona. L’andata contro il Napoli l’ha detta bene ai rossoneri, ma il risultato di 1-0 conquistato è troppo poco per essere favoriti. Insomma, è tutto aperto. Tra due giorni è prevista una lotta infuocata a Napoli.

Dopo la gara contro il Bologna, il Milan è tornato subito al lavoro. Allenamento importante oggi a Milanello. Lo ha raccontato Sky Sport, svelando dei dettagli cruciali.

Milanello, Pioli lavora sulla testa: le ultime

Contro il Bologna, lo abbiamo visto, Stefano Pioli ha cambiato tanto nella formazione titolare. Quasi tutto. Dieci cambi su undici rispetto all’andata di Champions League a San Siro. Una strategia chiara, spiega Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport. Il giornalista ha affermato a chiare lettere che il mister ha optato per il grosso turn over a Bologna perché già oggi voleva in campo tutti i giocatori che saranno titolari contro il Napoli martedì sera.

Chi partirà dal primo minuto? Sarà un copia e incolla dell’andata, ha riferito Baiocchini. Nessun cambio dunque rispetto alla formazione titolare di mercoledì scorso a San Siro. Di conseguenza, chi ha giocato ieri ha svolto oggi un allenamento defaticante, mentre tutti gli altri erano già in campo. Stefano Pioli ha fatto svolgere un lavoro di preparazione fisica, tattica e psicologica ai suoi undici di fiducia. Presente anche Simon Kjaer, reduce da un leggero affaticamento. Tutto fa dunque pensare che ci sarà ancora il danese al fianco di Tomori al centro della difesa.

Un appunto importante che ha sottolineato il giornalista di Sky Sport fa capo al fatto che Pioli non cambierà gli undici di partenza, ma sicuramente qualche posizione. Modifiche, dunque, dal punto di vista tattico.