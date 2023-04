Calabria: “Arrivati qui è giusto sognare la finale. Alzarla al cielo? Perchè no!”

Le parole del capitano Calabria al termine di Napoli-Milan. Il rossonero si è detto orgoglioso della sua squadra e non si vieta di sognare in grande

Il Milan è alle semifinali di Champions League dopo sedici anni. E’ bastato il pareggio del Maradona per conquistare l’enorme traguardo. La prestazione è stata da squadra vera, compatta, attenta. Lo sa bene Davide Calabria, che ha dovuto duellare per tutta la sera con il talento georgiano di Kvara. Il capitano del Milan è stato aiutato dai compagni nell’arduo compito, ma si è comportato davvero egregiamente, bloccando ogni sortita offensiva del rivale.

Il capitano Calabria ha parlato al termine della partita ai microfoni di Mediaset. Bellissime le sue parole, che non nascondono grandi sogni. Di seguito l’intervista:

Vittoria meritata: “Sono davvero orgoglioso di questa squadra per come ha interpretato queste due partite. Abbiamo corso tantissimi. Ci siamo aiutati da squadra. E quando fai queste prestazioni non è un caso che vinci”.

Traguardi sognati sin da bambino col suo Milan: “Di credere nei propri sogni, di lavorare tutti i giorni, di lasciar stare tutti e pensare a sé stessi. Tutti possono realizzare i propri sogni. Sin da piccolo ho sognato di giocare una semifinale di Champions League col Milan. Ma già che siamo qui, voglio giocarle tutte e tre (compresa la finale)”.

Finale?: “Arrivati fin qua è giusto sognarla la finale. Ci sono squadre più preparate di noi, ma si tratta di calcio. Ci possono essere giornate positive o negative per ogni squadra. Perché non sognarla di poterla alzare”.

Con la finale magari arriva la chiamata di Mancini: “Non lo so, chiedetelo a lui”.