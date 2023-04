Calciomercato Milan, assalto PSG per Rafael Leao; in Francia sono sicuri

Il PSG potrebbe fare sul serio per Rafael Leao. I parigini sono a caccia di un attaccante forte per la prossima stagione e vogliono il milanista.

In casa Milan resta sempre in forte dubbio la situazione contrattuale di Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese è il grande cruccio del club in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

Come è noto il classe 1999 ha il contratto con il Milan in scadenza tra quasi un anno, precisamente il 30 giugno 2024. Una data che mette a rischio la sua permanenza in rossonero, visto che senza un rinnovo adeguato nel giro di pochi mesi, il club sarà costretto a mettere Leao in vendita.

Qualora non si concretizzasse la trattativa per prolungare il contratto di Leao, dunque il Milan dovrà ascoltare le offerte in arrivo dall’estero per il proprio pupillo. Proprio in tal senso si segnala l’indiscrezione in arrivo dalla Francia, che torna a parlare dell’interesse del PSG per il portoghese.

Il piano del PSG: via Icardi e Messi, dentro Leao

Secondo ciò che racconta Le10sport.com, il PSG se dovesse avere ancora buona possibilità di manovra sul mercato 2023, andrà alla caccia di un attaccante di livello internazionale.

Il direttore generale Luis Campos vuole modificare qualcosa nell’assetto offensivo. L’intenzione è quella di cedere gli esuberi a titolo definitivo, come ad esempio Mauro Icardi di rientro dal prestito al Galatasaray. Ma non è escluso anche l’addio di Lionel Messi, attualmente ancora in scadenza di contratto a fine stagione.

Partenze che alleggeriranno il monte ingaggi del PSG e potrebbero agevolare l’ingresso di una punta. Il profilo di Rafael Leao sembra quello più adatto. Campos lo conosce molto bene dai tempi del Lille e sembra intenzionato ad assaltare il Milan. Leao è considerato meno costoso di Victor Osimhen, altro centravanti di Serie A che piace molto alla dirigenza parigina.

Il PSG sogna un’accoppiata esplosiva e velocissima formata da Leao e da Kylian Mbappé, uomo su cui punterà a lungo termine la formazione francese. Per convincere il Milan però, Campos dovrà comunque presentare un’offerta molto invitante. I rossoneri speravano di ricavare almeno un centinaio di milioni di euro dall’eventuale cessione, ma senza rinnovo Leao rischia di non valere più di 70-80 milioni di euro.

Non da escludere, secondo rumors recenti, che il PSG possa inserire nella trattativa con il Milan un paio di nomi come contropartite tecniche. Si è vociferato di un interesse rossonero per Hugo Ekitike, giovane centravanti ex Reims che potrebbe fare al caso di Pioli e compagnia.