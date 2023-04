Giroud: “Ero frustato per il rigore ma non ho mollato. Ora possiamo sognare”

Le dichiarazioni del centravanti rossonero al termine del match a bordocampo ai microfoni di Sky

Il Milan esce imbattuto dal Diego Armando Maradona e si qualifica per le semifinali di Champions League. Il Diavolo pareggia 1-1 in casa del Napoli e passa il turno grazie alla vittoria della settimana scorsa a San Siro.

Un traguardo fantastico e impensabile per i ragazzi di Stefano Pioli, che si superano e entrano tra le prime quattro d’Europa. Nei minuti iniziali i partenopei erano partiti fortissimo assediando i rossoneri, ma col passare dei minuti il Milan ha preso le misure alla squadra di Spalletti e ha creato le sue occasioni. Protagonista è stato ancora una volta Olivier Giroud.

Il francese ha prima sbagliato il calcio di rigore subito da Leao, facendosi ipnotizzare da Meret, dopodiché ha segnato la rete del momentaneo vantaggio sfruttando l’assist sempre del portoghese. Il centravanti ha parlato a fine match a bordocampo ai microfoni si Sky parlando del gol “Era speciale per me perché ero frustato per avere sbagliato il rigore. La cosa più importante è che sono rimasto in partita”.

L’ex Chelsea ha poi aggiunto: “Sono rimasto nella partita. Non ho mai mollato e sapevo che avrei avuto un’altra occasione. Rafa però ha fatto tutto e lo ringrazio, è top. Oggi una grande partita tutti insieme e abbiamo avuto un grande spirito“. Poi una chiosa sul sogno Champions: “Possiamo sognare adesso. E’ una cosa molto speciale e ora ci sono solo squadre fortissime. Ora festeggiamo tutti insieme e sogniamo, anche se è sempre difficile. Con l’Inter? Perché no, sarebbe una bellissima semifinale, ma il Benfica non ha ancora detto l’ultima parola”.