Milan-Inter in semifinale di Champions League: chi gioca l’andata in casa

Chi giocherà la semifinale di Champions League in casa fra Milan e Inter. La UEFA lo ha già stabilito

E quindi sarà Euroderby. L’Inter pareggia 3-3 a San Siro contro il Benfica e, forte del 2-0 dell’andata, passa il turno e va in semifinale di Champions League. L’attende il Milan, che ha superato invece il Napoli in una doppia sfida ad altissima intensità e tensione.

La partita d’andata si giocherà fra il 9 e il 10 maggio, mentre il ritorno una settimana dopo, quindi fra il 16 o il 17 maggio. Chiaramente entrambe le partite si giocheranno a San Siro e sarà sicuramente uno spettacolo, proprio come nel 2003 e nei quarti del 2005. Ma chi giocherà la prima partita in casa?

Milan-Inter in Champions, chi gioca l’andata in casa

L’Euroderby è un evento già attesissimo. I tifosi sono scatenati sui social e le prime scaramucce social sono iniziate. Sarà un mese di maggio infuocato con queste due partite a nervi tesissimi. Il Milan, che adesso ha la priorità di recuperare punti in classifica per il quarto posto, dovrà fare un’altra impresa per poter vincere e andare in finale.

Ovviamente il fattore campo è ancor più relativo con l’eliminazione del gol in trasferta, considerando che entrambe le partite si giocheranno a San Siro. Ma è comunque importante stabilire chi giocherà la partita d’andata in casa e chi invece il ritorno per una questione di ambiente. In questo caso è già stato stabilito.

Sarà il Milan a giocare la partita d’andata in casa, esattamente come successo agli ottavi di finale col Tottenham e ai quarti con il Napoli. Il ritorno quindi in trasferta, anche se in questo caso il campo sarà lo stesso. Una differenza “minima” ma che può fare la differenza perché ovviamente chi gioca in casa avrà sicuramente la maggioranza del pubblico.