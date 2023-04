Sergino Dest, il Barcellona è preoccupato: la situazione

Il terzino ha un impiego molto scarso con il Milan e il suo futuro sarà lontano dai rossoneri: i blaugrana studiano una soluzione

Il Milan ora è impegnato in questo importante finale di stagione, ma al termine di questi mesi dovrà pensare al mercato e alle situazione in bilico all’interno della rosa. La prossima estate sarà infatti piena di questioni da risolvere per Paolo Maldini e Ricky Massara.

I dirigenti del club rossonero non saranno soltanto impegnati nelle diverse operazioni in entrata per rinforzare la squadra. Ci sono in agenda anche questioni spinose come quelle dei rinnovi di contratto, su tutti quello di Rafael Leao, e quelle dei riscatti. Alcuni elementi sono infatti in prestito con diritto di riscatto e la società deve prendere una decisione definitiva in merito a ognuno di questi.

Le situazioni in bilico sono diverse. Il Diavolo spera di poter trattenere Brahim Diaz, il cui prestito biennale dal Real Madrid scade fra pochi mesi. L’ostacolo principale in questo caso è la volontà dei Blancos di riportarlo a casa. C’è poi Aster Vranckx, il cui futuro è davvero incerto e il club, che pur crede nelle qualità del belga, sta valutando se spendere i 12 milioni pattuiti con il Wolfsburg. Ancora meno chance ci sono invece per Sergino Dest.

Il Milan non riscatterà il terzino e i blaugrana cercano una soluzione

Molto difficilmente infatti il Milan andrà a riscattare Sergino Dest. Il laterale destro americano è in prestito dal Barcellona ma in questa stagione è stato utilizzato davvero con il contagocce da mister Stefano Pioli.

Soltanto 13 presenze complessive tra campionato, coppa Italia e Champions League. Il classe 2000 era stato preso a fine mercato per rimpiazzare l’infortunato Florenzi, ma ora che quest’ultimo è rientrato la sua posizione è ancora più indietro nelle gerarchie. Il ragazzo non gioca dal 24 gennaio e i vari infortuni ne hanno anche condizionato le prestazioni.

Dalla Spagna spiegano che il Barcellona è preoccupato da questa situazione. Mundo Deportivo spiega che il club catalano avrebbe intenzione di inserirlo in un’operazione più ampia per un maxi scambio di giocatori, o di provare a venderlo a un buon prezzo. Tuttavia, l’opposizione del terzino sta complicando i piani dei blaugrana.

Il quotidiano spagnolo spiega anche che nel frattempo il Milan ha autorizzato il ct degli Stati Uniti Anthony Hudson a convocare Dest per l’amichevole del 19 aprile contro il Messico, a Glandale in Arizona. Una partita che era al di fuori all’organizzazione FIFA e che quindi non obbligava i rossoneri a dare il consenso.