Dove vedere Milan-Inter semifinale Champions League: diretta tv e streaming, i dettagli

Milan e Inter si affronteranno nella semifinale di Champions League. Scopriamo dove potrà essere seguita la doppia sfida europea tra le due cugine

Sarà euroderby in semifinale di Champions League. Non ci si poteva aspettare sfida più emozionante per un posto nella finale della competizione per club più importante al mondo. Il Milan battendo il Napoli, l’Inter il Benfica ai quarti di finale. Le due cugine milanesi hanno meritato ampiamente il passaggio del turno, e ciò non può che fare bene al calcio italiano tutto. Due squadre di Serie A sono dunque tra le quattro più forti d’Europa. Cosa desiderare di meglio?

Certo, la competizione e la rivalità tra i due schieramenti raggiungerà apici estremi, e che non si percepivano da davvero tanto tempo. Milan e Inter non si incontrano in Europa da tanti, troppi anni. Questo sarà il terzo scontro tra le due squadre in Champions League. Prima di adesso due soli precedenti: nel 2003, sempre in semifinale, con i rossoneri che grazie ad un doppio pareggio (0-0 e 1-1) riuscirono a conquistare e vincere la finale contro la Juventus; l’ultima volta, invece, nel 2005, ai quarti di finale, e con sempre i rossoneri usciti vincitori grazie alle vittorie per 2-0 all’andata e 1-0 al ritorno.

Quest’anno, la musica sarà completamente diversa. E’ già stato reso noto il calendario della doppia sfida della semifinale. Scopriamo dove poter seguire le due partite.

Milan-Inter in Champions: date, orari e programmazione tv

La UEFA ha ufficializzato le date e gli orari della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Come appreso dai canali ufficiali dell’organo del calcio europeo, l’andata della doppia sfida si giocherà mercoledì 10 maggio alle ore 21.00. Saranno i rossoneri i padroni di casa nel primo round. Mentre il ritorno si disputerà la settimana seguente, martedì 16 maggio, sempre alle ore 21.00 con l’Inter squadra di casa. Ci sarà San Siro a fare da cornice all’affascinante sfida tutta italiana, che si colorerà di rossonero e nerazzurro per dare vita ad uno dei derby europei più belli di sempre.

Ma dove poter seguire i match? L’andata, in programma il 10 maggio, verrà trasmessa sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, essendo di mercoledì. Mentre il ritorno, in programma il 16 maggio, sarà trasmesso in chiaro da Mediaset, e quindi su Canale 5. In alternativa, la gara del martedì sarà visibile anche su Sky Sport per chi dispone dell’abbonamento all’emittente televisiva. Sarà quindi questa la programmazione tv secondo l’alternanza classica, e non dovrebbe esserci alcun cambiamento particolare.

PROGRAMMAZIONE TV MILAN-INTER CHAMPIONS LEAGUE:

Milan-Inter: 10 maggio ore 21:00 Amazon Prime Video

Inter-Milan: 16 maggio ore 21:00 Canale 5 / SkySport