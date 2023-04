Stadio Milan a San Donato, prime proteste e raccolta firme: cosa è successo

I cittadini di San Donato Milanese non hanno preso positivamente la possibilità della costruzione dello stadio Milan nel comune.

Il Milan continua a lavorare sul fronte stadio di proprietà. Appare assodata ormai la decisione del club di Gerry Cardinale di discostarsi dal progetto comune con l’Inter, ovvero di un nuovo San Siro da costruire al posto dello storico Giuseppe Meazza.

L’imprenditore statunitense ha mosso personalmente i primi passi diplomatici per trovare un’area ideale, che sia nel Comune di Milano o nelle cittadine limitrofe dell’interland. La prima opzione è quella di costruire l’impianto a La Maura, nella zona del vecchio ippodromo Snai.

Ma non mancano le alternative. Qualora il sindaco Sala e la sua giunta non dessero l’ok per l’ex ippodromo, il Milan potrebbe virare su opzioni esterne alla tangenziale di Milano. Occhi puntati da tempo su Sesto San Giovanni e l’area ex Falck, ma anche a San Donato Milanese, comune nella zona sud-est del capoluogo lombardo.

Cittadini ed associazioni contro lo stadio a San Donato: i motivi

Come riferito da Il Giorno, la notizia della possibile scelta dell’area San Francesco in quel di San Donato Milanese non è piaciuta affatto a moltissimi cittadini del piccolo comune lombardo. Anzi, sono addirittura andate in scena proteste, cortei e raccolte firme.

Addirittura, nella giornata di martedì, gruppi di abitanti di San Donato si sono riuniti di fronte alla stazione ferroviaria cittadina per manifestare il loro dissenso. Cartelloni, cori e slogan hanno riempito le strade del comune, facendo fronte comune. Con tanto di appoggio di alcune associazioni come Wwf, Noi e GreenSando.

Il motivo di questo dissenso è chiaro: i cittadini sandonatesi sono preoccupati, in caso di costruzione di uno stadio di calcio da 60-70 mila posti, di un peggioramento della qualità della vita, dell’impatto negativo su traffico e viabilità. La manifestazione è avvenuta in maniera preventiva, visto che né il Milan né il sindaco Francesco Squeri hanno emesso alcun comunicato ufficiale sull’ipotesi stadio.

Sul sito change.org è stata lanciata persino la raccolta firme contro l’ipotesi stadio a San Donato Milanese. Non si tratta certo di una questione di bandiera o di tifo, visto che i cittadini hanno ribadito come siano contrari ad un impianto sportivo di qualsiasi genere, sia a tinte rossonere che nerazzurre.

L’area San Francesco, individuata teoricamente per lo stadio Milan, si trova tra la ferrovia e lo snodo autostradale nei pressi di San Donato. I cittadini hanno chiesto piuttosto di utilizzare la zona per un percorso agro-naturalistico che faccia dell’area San Francesco un raccordo tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone, anche in vista del Giubileo del 2025