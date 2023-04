Calciomercato Milan, minaccia inglese: pronto l’assalto al rossonero

Una delle stelle del Milan di Pioli è nel mirino delle big della Premier League: possono arrivare delle offerte nel calciomercato estivo.

Il progetto portato avanti dal Milan ha permesso l’arrivo e la valorizzazione di giovani calciatori che hanno raggiunto livelli prestazionali elevati. Normale che ci siano importanti società europee che hanno messo nel mirino alcuni di loro.

In questi mesi si è parlato soprattutto di Rafael Leao, considerando anche che il suo contratto scade a giugno 2024. Senza rinnovo, la cessione del portoghese sarà inevitabile e certamente ci saranno top club pronti a farsi avanti per l’acquisto. Ma lui non è l’unico giocatore di Stefano Pioli ad essere finito nel mirino delle big d’Europa.

Calciomercato Milan, non solo Leao: un altro top rossonero piace in Premier

Nella squadra rossonera ci sono diversi calciatori di ottimo livello e certamente uno di quelli che spicca maggiormente è Theo Hernandez. Una scommessa di Paolo Maldini nell’estate 2019, quando volò a Ibiza per convincerlo a firmare con il Milan nonostante fosse ormai diretto verso il Bayer Leverkusen. Un investimento da 21 milioni di euro che ha funzionato.

In Spagna il portale Todofichajes.com spiega che diverse società della Premier League hanno mostrato interesse per Theo Hernandez. Non bisogna affatto escludere che possano arrivare delle offerte importanti. A quel punto, bisognerà vedere cosa decideranno di fare il giocatore e il Milan.

Ad oggi, il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere il terzino francese e lui stesso non considera l’ipotesi di un trasferimento. L’ex Real Madrid ha messo le radici a Milano, dove convive con la sua compagna Zoe Cristofoli, madre del loro piccolo Theo Jr. Servirebbe una proposta economica shock per indurre le parti a una riflessione. Ma se dovessimo scommettere, diciamo che Theo Hernandez continuerà a giocare nel Milan anche nella prossima stagione.

Quale sarebbe il prezzo di Theo Hernandez?

Come detto in precedenza, il Milan ha investito 21 milioni per comprare il laterale francese ed è stato un grande affare. Possiamo dire che oggi il suo valore sia di circa quattro volte superiore. Forse un’offerta da 80 milioni potrebbe far vacillare un po’ Maldini e Massara, che comunque contano di confermare assolutamente Theo Hernandez.

La dirigenza rossonera vuole crescere e ciò passa anche attraverso la conferma dei migliori giocatori, soprattutto se non manifestano la volontà di andarsene. Lo corso anno c’è stato pure il rinnovo del contratto, che ha blindato l’ex Real Madrid fino a giugno 2026. Salvo colpi di scena clamorosi, il francese rimarrà a Milanello.