Multa Leao, incredibile dal Portogallo: svolta clamorosa, cosa sta succedendo

Nuovo aggiornamento sulla vicenda del risarcimento allo Sporting che vede coinvolti Leao e Lille: il Milan è spettatore interessato.

La trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao non è ancora decollata perché ci sono delle cose da sistemare, come ha detto lo stesso giocatore. Non è solo una questione di accordarsi sullo stipendio.

In ballo c’è anche il famoso risarcimento allo Sporting per la risoluzione unilaterale del contratto esercitata nel 2018. Dopo essersi liberato, Leao si accasò a parametro zero al Lille, a sua volta condannato dal TAS di Losanna a pagare metà dei 20,3 milioni di euro da versare. Questa telenovela sta condizionando le negoziazioni tra il Milan e l’entourage del calciatore.

Multa Rafael Leao: le mosse di Sporting e Lille

Anche se ci sono state delle sentenze, la vicenda non è affatto chiusa. Secondo quanto spiegato in Portogallo dal quotidiano A Bola, Sporting e Lille hanno richiesto alla FIFA le motivazioni della sentenza. Quando riceveranno la comunicazione sulla decisione presa, avranno 21 giorni per presentare un eventuale ricorso.

Lo Sporting fin dall’inizio ha chiesto di essere risarcito per 45 milioni di euro, ovvero la cifra corrispondente a quella che era la clausola di risoluzione di Leao ai tempi. Il club di Lisbona spinge per ottenere questa somma, i 20,3 milioni stabiliti finora non gli bastano, nonostante rappresentino un buon gruzzoletto.

Il Lille, invece, vorrebbe evitare di pagare una parte della multa e sperano almeno che l’importo possa essere ridotto. Era stato il TAS di Losanna a ritenerlo responsabile in solido a condannarlo a partecipare al pagamento assieme a Leao. Vedremo se verranno scritti nuovi capitoli di questa intricata storia.

Perché Rafa se ne andò dello Sporting

Il 15 maggio 2018 arrivò una notizia shock dal Portogallo. Una cinquantina di ultras incappucciati hanno fatto irruzione presso il centro sportivo dello Sporting e hanno aggredito sia alcuni giocatori sia alcuni membri dello staff tecnico. Una sorta di spedizione punitiva dopo la deludente sconfitta in campionato contro il Maritimo.

Qualcuno minacciò di andarsene esercitando la risoluzione del contratto per giusta causa. Uno a farlo concretamente fu Rafael Leao, che si liberò dal club di Lisbona per poi trasferirsi gratuitamente al Lille. Una mossa che lo Sporting condannò e per la quale decise di avviare una causa legale per ottenere un risarcimento corrispondente alla clausola da 45 milioni presente nel contratto.