Balotelli racconta: “Raiola mi stava portando alla Juve, ma Galliani…”

Balotelli ha raccontato di aver rifiutato la Juventus per approdare al Milan: davvero interessante il retroscena.

Certamente Mario Balotelli rientra in quella categoria di calciatori che sembravano destinati a diventare dei top player e che poi hanno deluso le aspettative. Alcuni limiti, forse soprattutto caratteriali, gli hanno impedito di compiere il salto di qualità tanto atteso.

In una carriera di alti e bassi si è comunque tolto delle soddisfazioni e ha disputato delle stagioni positive. I tifosi del Milan ricorderanno l’impatto che ebbe al momento del suo arrivo nel gennaio 2013, con 12 gol in 13 partite che furono molto importanti per la qualificazione in Champions League. Nella stagione seguente 18 reti in 41 partite prima della cessione al Liverpool, dove fallì completamente.

Dopo un deludente ritorno in prestito al Milan, la sua carriera è ripartita in Francia con Nizza e Marsiglia. Le esperienze con Brescia e Monza sono state poi da dimenticare, mentre in Turchia con l’Adana Demirspor è andata bene prima della lita con Vincenzo Montella che ne ha sancito l’addio. Oggi gioca in Svizzera nel Sion, dove ha finora segnato 6 gol in 19 match.

Calciomercato Milan, Balotelli poteva finire alla Juventus

Il Milan prese Balotelli dal Manchester City, che a sua volta lo aveva comprato dall’Inter nell’estate 2010. Anche quando vestiva la maglia nerazzurra, era nota la sua fede milanista e il suo ritorno a Milano generò grande entusiasmo nel tifo rossonero.

Ma prima di firmare per il Diavolo, l’attaccante aveva avuto la concreta possibilità di approdare alla Juventus. Lo ha raccontato in occasione della sua ospitata nel podcast Mucchio Selvaggio condotto da Fedez: “Ci dovevo andare. Dopo il Manchester City ho avuto un appuntamento a Torino con Marotta e Conte. Abbiamo parlato. Raiola aveva dialogato con la dirigenza, c’era l’offerta e in teoria dovevo andare alla Juventus. Al ritorno da Torino, Mino chiama Galliani e gli disse che mi stava portando alla Juve. Galliani allora mi ha portato al Milan“.

Balotelli ha preferito il Milan alla Juventus e spiega anche il motivo: “Avevo giocato nell’Inter e sono sempre stato tifoso milanista, quindi la Juve era l’antagonista. Sicuramente se fossi andato a Torino avrei fatto una grande carriera comunque”.