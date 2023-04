Maglia Milan 2023-2024, potrebbe essere così: tifosi divisi (FOTO)

La maglia home dei rossoneri per la prossima stagione avrà delle particolarità importanti rispetto a quella tradizionale: le reazioni

La stagione corrente si sta rivelando entusiasmante per il Milan, con i rossoneri che tra qualche settimana saranno impegnati nella doppia semifinale di Champions League contro l’Inter, ma nel frattempo si pensa anche al futuro e alla prossima stagione.

Non parliamo solo di mercato, perché stavolta ci focalizziamo sulla maglia da gioco. Ultimamente per le nuove maglie si sta provando a cambiare sempre rispetto alla tradizione, per offrire ai tifosi qualcosa di nuovo e invogliarli ad acquistare una maglia che abbia delle particolarità rispetto alle precedenti. Già alcuni mesi fa erano apparse a sorpresa sul web le immagini della prima maglia per la stagione 2023-2024 dei rossoneri, quella per le partite in casa.

Il portale Footy Headlines aveva mostrato il nuovo progetto e già allora si capiva che era nell’aria una completa rivoluzione rispetto alla tradizionale casa del Diavolo, con le solite strisce verticali. Una modifica che non era affatto dispiaciuta secondo una prima opinione generale. Almeno per una parte dei tifosi, mentre altri lamentano l’eccessiva discostamento dalla maglia tradizionale, sul quale non si dovrebbe sovrassedere.

Puma rivoluziona la maglia home dei rossoneri per il prossimo anno

La Puma, sponsor tecnico confermato a tutti gli effetti, ha deciso di puntare con decisione sulla predominanza del colore rosso rispetto al nero. Puma ha quindi studiato un design innovativo con un’alternanza fra i due colori che vanno a creare un movimento a freccia verso il basso.

Esta sería la nueva camiseta del 🇮🇹 AC Milan para la temporada 2023/2024. ¿OPINIONES? 👀🔴⚫️ pic.twitter.com/R24FiYIOfM — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) April 25, 2023

Il logo di Puma sarà bianco, così come Emirates e BitMex, mentre lo stemma del Milan rimarrà invariato. Nella foto si può capire decisamente meglio il nuovo progetto. Per quanto riguarda il retro, invece, lo spazio sulle spalle dovrebbe rimanere completamente di colore rosso, ad eccezione dell’area del retro sponsor, Wefox, che riprende il design della parte anteriore.

Diversi mesi fa c’erano state delle anticipazioni importanti anche per la maglia da trasferta della prossima stagione. In questo caso la consueta divisa bianca indossata dal Diavolo passerà ad una tonalità più sull’argento. La particolarità per la maglia away sta nel fatto che Puma si è ispirata alla città di Milano nel design base e al famoso marchio italiano Gucci.