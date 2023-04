Infortunio Calhanoglu in Inter-Juve: problema muscolare, le ultime

L’interista si è infortunato durante la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Enorme tegola per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni

Serata sicuramente eccezionale per l’Inter di Simone Inzaghi, che grazie all’1-0 a San Siro contro la Juventus è riuscita ad assicurarsi la finale di Coppa Italia. E’ bastato il gol di Federico Di Marco. Ma c’è una grande nota storta nella serata dei nerazzurri e del loro allenatore. Si è infatti infortunato un calciatore estremamente importante per Inzaghi e gli equilibri di gioco della squadra.

E’ stato sostituto per un problema fisico Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uscito dolorante e si ipotizza già da adesso un infortunio all’adduttore per lui, di natura muscolare dunque. Al suo posto è entrato Gagliardini, ma l’ambiente interista è in apprensione. Difficilissimo stimare adesso l’entità del problema del turco e i rispettivi tempi di recupero. Da come Hakan è uscito dal campo non si prevede nulla di buono, e quindi la preoccupazione è lecita dati i prossimi decisivi impegni di campionato e Champions League.

I tifosi interisti però sono stati tranquillizzati da Simone Inzaghi. In conferenza stampa, dopo la partita, ha spiegato: “Calhanoglu e Barella erano affaticati, il dottore però mi ha rassicurato. Deve passare un giorno per capire meglio la situazione, per domenica però dovrebbero esserci“. Nessun allarme quindi per le condizioni del turco e anche di Barella, anche lui uscito da San Siro non proprio al meglio. Niente di grave, quindi. Entrambi potrebbero essere già in campo domenica contro la Lazio.