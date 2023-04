Milan, doppio colpo in Premier: Maldini studia le due occasioni

Maldini e Massara valutano attentamente i due profili in uscita dai top club inglesi: il centrocampista si svincola a zero

Un anno bene in campionato e uno bene in Europa. L’obiettivo del Milan per la prossima stagione è quello di alzare ulteriormente il livello della rosa per poter competere allo stesso modo sui due fronti della Serie A e della Champions League.

La squadra di Stefano Pioli l’anno prossima avrà il compito di confermarsi a livello internazionale e di rifarsi sotto per lo Scudetto, per il quale quest’anno non è neanche riuscita a lottare. Per questo motivo la dirigenza è già al lavoro da qualche settimana per preparare una campagna acquisti che faccia fare un salto di qualità alla rosa rossonera, con innesti importanti che offrano alternative di livello ai titolari.

I reparti da puntellare sono più di uno e Paolo Maldini e Ricky Massara questo lo sanno molto bene. A fine stagione più di qualche elemento, per un motivo o per l’altro, lascerà Milanello, e serviranno profili importanti per rimpiazzarli. L’obiettivo del centravanti è il principale, ma non il solo da mettere a segno. Ci sono infatti altri reparti da rinforzare e ci riferiamo agli esterni bassi di difesa e alla mediana. In questo senso alcune soluzioni credibili arrivano dall’Inghilterra.

Piacciono Walker e Keita: il mediano del Liverpool a zero

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Diavolo ha messo nel mirino due profili importanti che militano al momento in Premier League. Non è la prima volta che il Milan prova a rinforzarsi con qualche esubero proveniente d’oltremanica.

Del primo si è vociferato tanto in queste ultime ore. Parliamo di Kyle Walker, terzino destro del Manchester City, ieri tra l’altro titolare nella sfida per il titolo contro l’Arsenal. Il 32enne non è più assoluto protagonista con il club di Pep Guardiola e sta pensando a un addio. Il suo contratto scade nel 2024 e potrebbe essere prelevato a prezzo di saldo, ma c’è anche la concorrenza dello Sheffield United e dell’Aston Villa. Il Corriere spiega che l’ex Tottenham è stato proposto da intermediari e che Maldini sta riflettendo sull’usato sicuro.

Il secondo nome è quello di Naby Keita, centrocampista classe ’95 del Liverpool. Quest’anno il guineano ha giocato pochissimo anche per via dei tanti infortuni. Keita era arrivato nel 2018 dal Lipsia per 65 milioni ma a giugno scade il suo contratto e quindi il 28enne si libererà a parametro zero. Per questo rappresenta un’occasione per il Milan, che però l’anno scorso dal Liverpool ha già pesato gratis Origi e non è andata alla grande.

Casi Diaz e Leao

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulle questioni di Brahim Diaz e di Rafa Leao. Per quanto riguarda lo spagnolo la società rossonera incontrerà a breve il Real Madrid per provare ad acquistarlo a titolo definitivo, mentre il portoghese è ancora invischiato nella vicenda giudiziaria con lo Sporting Lisbona, che ora chiede tutti i 45 milioni della clausola rescissoria.