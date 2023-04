Ammonizione e squalifica: Pioli perde un titolare per Milan-Cremonese

Il difensore rossonero salterà prossima di campionato. Era diffidato e ha ricevuto il giallo durante la gara contro la Roma. Tutti i dettagli

E’ in corso Roma-Milan, big match della 32esima giornata di Serie A. Le cose non sono andate bene per entrambe le formazioni all’inizio della gara. I giallorossi hanno infatti perso per infortunio Kumbulla. Il difensore ha subito una botta al ginocchio dopo uno scontro in area con Giroud. Grave emergenza in difesa dunque per Mourinho, che aveva già indisponibili Chris Smalling e Diego Llorente.

Per quanto concerne il Milan. Si è fatto ammonire Fikayo Tomori dopo un fallo tattico su Andrea Belotti. Il difensore inglese si è fatto anticipare e per non rischiare ha atterrato l’avversario. Era diffidato e salterà dunque la prossima di campionato contro la Cremonese. Non di certo una buona notizia per Pioli e tutta la squadra, consapevole che il campionato è un impegno troppo importante in questo finale di stagione.