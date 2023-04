Inter, in Champions un premio anti Milan: la decisione di Zhang

Zhang per motivare i giocatori dell’Inter a battere il Milan in Champions ha stabilito un premio economico: vuole la finale a Istanbul.

Prima ci sono delle partite di campionato da affrontare, ma le squadre e i tifosi inevitabilmente hanno un pensiero rivolto al derby di Champions League. Il 10 e il 16 maggio si affrontano Milan e Inter in semifinale, proprio come avvenne vent’anni fa.

Nessuno immaginava un simile scenario qualche mese fa, invece adesso è certo che una delle due milanesi sarà in finale a Istanbul sabato 10 giugno. Lo stadio Ataturk ha già dato dei dispiaceri ai rossoneri, che proprio lì persero la finalissima del 2005 contro il Liverpool. La squadra di Carlo Ancellotti finì KO ai calci di rigori dopo aver chiuso in vantaggio 3-0 il primo tempo e aver poi subito una incredibile rimonta. La voglia di “rivincita” potrebbe dare una spinta in più al Diavolo.

Zhang, la mossa per Milan-Inter: bonus per la finale di Champions

Se il Milan avrà grandi motivazioni a superare i rivali cittadini, anche all’Inter non mancheranno. I nerazzurri sono gli ultimi in Italia ad aver vinto la Champions League (nel 2010) e ci tengono a giocarsi di nuovo la possibilità di vincere la coppa più importante di tutte a livello di club.

L’Inter ha dei precedenti europei negativi contro il Milan. Nelle semifinali della stagione 2002/2003 venne eliminata dopo due pareggi, 0-0 e 1-1. Il secondo avvenne con i nerazzurri “in casa” e allora c’era la regola che premiava il gol segnava in trasferta. Una vera beffa. Invece, nel 2005 ai Quarti la squadra di Ancelotti vinse 2-0 all’andata e stava vincendo 1-0 anche al ritorno, prima che i tifosi interisti iniziassero a lanciare di tutto in campo. Partita sospesa e poi vittoria a tavolino 3-0 per il Diavolo.

L’Inter sogna un epilogo diverso stavolta. Anche per questo Steven Zhang ha deciso di elargire un bonus da 2 milioni di euro complessivi nel caso in cui la squadra dovesse superare il Milan. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Circa 50 mila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico. Una cifra simile è stata già versata per aver battuto prima il Porto e poi il Benfica. Il presidente nerazzurro ci tiene molto a conquistare la finale di Champions League e farlo superando i cugini darebbe ancora più soddisfazione. Vale per entrambe le sponde di Milano.