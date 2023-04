Niente Milan, visite e firma con il Brighton: accordo da 30 milioni

Una delle idee di mercato del Milan è sfumata: il Brighton si è assicurato un giocatore offensivo che piaceva molto a Maldini e Massara.

In vista del prossimo calciomercato estivo sono tanti i nomi presi in considerazione dal club rossonero. La qualificazione in Champions League e il rinnovo di Rafael Leao sono fattori decisivi della futura campagna acquisti.

Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di poter contare su un buon budget per rinforzare ogni reparto della squadra. Certamente il Milan ha un grande bisogno di migliorare il reparto offensivo, che pesa troppo sulle spalle dello stesso Leao e di Olivier Giroud. Servono più gol e più assist da altri giocatori, che andranno presi in estate.

Tra le idee di Maldini e Massara per la prossima stagione figurava anche Joao Pedro, 21enne brasiliano che milita nel Watford. In questa stagione ha messo insieme 11 gol e 4 assist nelle 35 presenze in Championship, dove la squadra della famiglia Pozzo occupa solo il tredicesimo posto in classifica.

Joao Pedro è un attaccante che può essere impiegato come prima o come seconda punta. A volte ha giocato anche da trequartista e da esterno sinistro offensivo. È molto veloce e abile nel dribbling, gli piace svariare sul fronte d’attacco e non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Gli Hornets hanno investito 11,5 milioni di euro nel gennaio 2020 per comprarlo dal Fluminense.

Nonostante l’interessamento del Milan e anche del Newcastle United, il futuro del giovane brasiliano sarà al Brighton. Il club nel quale allena Roberto De Zerbi ha chiuso l’operazione per 30 milioni di sterline. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano spiega che l’accordo totale è stato trovato giovedì, giorno nel quale il ragazzo ha anche completato le visite mediche.

Joao Pedro avrebbe anche già firmato il contratto con il Brighton, che con il suo acquisto siglerà l’affare più costoso della sua storia. Un altro talento che si aggiunge alla squadra di De Zerbi, ottava nella classifica della Premier League e ancora con delle chance di qualificarsi in Europa League o in Conference League.

João Pedro has already signed his contract as new Brighton player. Medical completed two days ago. The deal is done since Thursday; never been in doubt. 🔵🇧🇷 #BHAFC

Official statement ready for Brazilian talent to join on £30m fee. pic.twitter.com/mTIZybTyeW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2023