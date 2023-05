Colpo a zero da Dortmund: Milan in pole, confermato

Secondo accreditate fonti tedesche il Milan è in pole position per il centrocampista. Grande affare a colpo zero per Maldini e Massara

L’attenzione del Milan non è soltanto sul campo. Sappiamo bene che ci sono grandi ambizioni in questo finale di stagione, in particolare per l’obiettivo quarto posto e finale di Champions League. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, inevitabilmente, pensano anche alla stagione che verrà. Una buona programmazione sul mercato potrebbe garantire i giusti colpi in entrata, e di conseguenza rinforzare al meglio una rosa che ha grandi carenze.

Le incognite attualmente sono diverse, con alcuni rossoneri non sicuri della permanenza a Milanello. Soprattutto al centrocampo, è rebus in vista della prossima stagione. Sicuri del posto sono soltanto Sandro Tonali e Ismael Bennacer, freschi di rinnovo. Per quanto riguarda Aster Vranckx, Tiemouè Bakayoko e Tommaso Pobega le cose potrebbero stare diversamente. Per il francese di proprietà del Chelsea sembrano esserci pochi dubbi. Sarà addio a fine stagione, quando il suo contratto di prestito biennale sarà scaduto.

Per Vranckx e Pobega le valutazioni sono in corso. Ma la sensazione generale è che Stefano Pioli non può contare su un reparto della metà campo troppo competitivo. Insomma, le alternative ai titolari non sembrano all’altezza degli obiettivi. Maldini e Massara stanno fiutando un buon colpo per rinforzare il reparto di qualità ed esperienza. Il Milan, secondo le ultime, è in pole per il centrocampista. Tutti i dettagli.

Milan, dalla Bundesliga il nuovo mediano

Come riporta la fonte tedesca Ruhr Nachrichten, il Milan sta monitorando concretamente il centrocampista del Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud. Si tratta di un mediano classe 1996 di ottima esperienza, con contratto in scadenza a giugno. Una prerogativa che ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei. La concorrenza su di lui infatti non manca, anche se il Ruhr assicura che è il Milan ad essere in pole per il giocatore di nazionalità a metà tra quella tedesca e quella siriana. Il Borussia Dortmund, club nel quale Mahmoud milita dal 2017, ha provato rinnovare il suo contratto, ricevendo però un secco no.

Il giocatore non ha infatti accettato la condizione del rinnovo annuale, per un solo altro anno dunque, ed è pronto a cambiare aria questa estate. Come accennato, non mancano i club interessati. Oltre al Milan, Real Betis, Lipsia e Leicester sono vigili sul centrocampista. Sembra però esclusa la meta tedesca. Dahoud ha la forte volontà di voltare pagina, e quindi lasciare la Bundesliga. Il Lipsia sembra per questo una destinazione remota. A spingere maggiormente sono le Foxes del Leicester, ma la situazione attuale in Premier League (lotta per la salvezza) fa si che la meta non sia gradita al giocatore.

Il Milan, per diversi motivi, è dunque il club che attualmente gode del maggiore gradimento di Mahmoud Dahoud, con Maldini e Massara che non vogliono farsi scappare la ghiotta occasione del parametro zero. Nelle prossime settimane si potrà sapere di più sull’indiscrezione di mercato. Il siriano rappresenterebbe un plus importante nella mediana di Stefano Pioli.