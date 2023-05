Milan-Cremonese, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vedere il match

Il Milan ospita la Cremonese a San Siro in un match importantissimo per zona Champions e salvezza. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Era maggio 1996 quando Milan e Cremonese si sono affrontate per l’ultima volta a San Siro. Quasi trent’anni fa, quella sfida chiudeva il campionato di entrambe le squadre all’ultima giornata con il Milan di Capello già Campione d’Italia e i grigiorossi condannati all’addio alla Serie A durato fino alla stagione in corso.

Come allora, anche oggi le due squadre si ritrovano (quasi) nella stessa situazione di classifica con il Milan in lotta per un posto tra le prime quattro che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League e la Cremonese a caccia disperata di punti per un’insperata salvezza.

Si gioca alle 21, a San Siro per il 33esimo turno della Serie A che prevede (ed è quasi un’eccezione) una contemporaneità con le altre partite delle contendenti per un posto Champions. Alla stessa ora, infatti, si giocano anche Lazio-Sassuolo, Verona-Inter e Monza-Roma.

Dopo l’1-1 in extremis con la Roma, Pioli opterà per un discreto turnover stasera. Il tecnico rossonero concederà l’ennesima chance da titolare a De Ketelaere, Origi e Rebic mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Vranckx. In difesa, Thiaw al posto dello squalificato Tomori. Leao comincerà dalla panchina alla stregua di uno tra Tonali e Bennacer.

Milan-Cremonese, dove vedere la partita

Milan-Cremonese è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile su smartphone, smart tv, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione, Milan-Cremonese sarà visibile dalle 21 anche su Zona Dazn al canale 214 del decoder Sky. Quest’ultima, trasmetterà in serata il match tra Lazio e Sassuolo. Al termine della partita, highlights di Milan-Cremonese disponibili anche su Sky Calcio Club (in onda anche oggi con il turno infrasettimanale) e nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24.

Dopo la Cremonese, il Milan tornerà in campo sabato 6 maggio alle 15, ancora a San Siro, contro la Lazio in uno scontro decisivo per la lotta Champions. Anche Milan-Lazio sarà un’esclusiva di Dazn (con possibilità di visione anche su Zona Dazn). Mercoledì 10 maggio, il derby di andata di Champions con l’Inter che, come saprete, sarà trasmesso in chiaro su TV8 oltreché in streaming su Amazon Prime Video.