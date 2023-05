Dal Chelsea al Milan: rossonero con lo sconto

Il giocatore è da tempo nel mirino del Milan: così può arrivare in Italia e vestire la maglia rossonera. Gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo

Il Milan guarda all’estero per rafforzare la squadra. Negli ultimi anni, il Diavolo ha dimostrato di poter attingere da diversi mercati.

Da quello francese, come dimostrano, tra i tanti, i colpi Leao e Kalulu, passando per quello tedesco e inglese. Nell’ultima sessione estiva: Thiaw e Vranckx sono arrivati dalla Bundesliga, Divock Origi, invece, dalla Premier League.

L’affare che ha permesso lo sbarco in Italia dell’attaccante non è stato certo tra i migliori, ma in passato i colpi ‘inglesi’ avevano funzionato. Fikayo Tomori e Olivier Giroud, d’altronde, sono due dei più importanti colpi di Maldini e Massara dell’ultimo periodo ed entrambi sono arrivati direttamente da Londra e più precisamente dal Chelsea.

Proprio in casa del club, che oggi occupa solamente il dodicesimo posto in classifica, il Milan è tornato a guardare con interesse. In realtà non passa sessione di mercato in cui non viene accostato un giocatore del Chelsea al Diavolo. Nelle ultime il nome più chiacchierato è stato certamente quello di Hakim Ziyech. Il marocchino è finito nel mirino dei rossoneri soprattutto la scorsa estate: è stata un’ipotesi concreta almeno fino a quando il Milan, poi, non ha chiuso per Charles De Ketelaere. Da quel momento sarebbe potuto arrivare solamente in prestito e con un taglio allo stipendio.

Richiesta questa, che il Milan, avrebbe fatto anche per un altro calciatore che tanto piace. Stiamo parlando di Ruben Loftus Cheek. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe arrivare solo se accettasse una importante riduzione dello stipendio rispetto ai 7 milioni che guadagna oggi.

L’inglese per dinamismo e fisicità è quello che cerca il Milan per migliorare il reparto di centrocampo. Il classe 1997 rappresenta un’opportunità, avendo il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024. Potrebbe dunque lasciare il Chelsea per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. In stagione Cheek ha collezionato 28 presenze, per oltre 1600 minuti giocatori. Dettaglio non da poco, il centrocampista è gestito dalla stessa agenzia di Pierre Kalulu, oltre che di Sergino Dest.

Un eventuale arrivo di Ruben Loftus Cheek potrebbe significare l’addio di Aster Vranckx. Il Milan per la prossima stagione è certo di puntare su Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Tommaso Pobega e Rade Krunic. Con la partenza certa di Bakayoko e quella probabile del belga, vorrebbe dunque inserire in rosa un nuovo calciatore, che posa finalmente raccogliere l’eredità di Kessie.