Milan, scelto il nuovo centrocampista: pronto a tagliarsi lo stipendio

Indiscrezione fondamentale dall’Inghilterra. Il Milan è sicuro dell’acquisto a centrocampo, con il giocatore pronto a tagliarsi lo stipendio. Tutti i dettagli

Il Milan dovrà per forza di cose modificare la sua rosa per diventare più competitivo la prossima stagione. E’ indubbio che Stefano Pioli può attualmente contare su un buon undici titolare, ma voltando lo sguardo alla panchina le carenza sono evidenti. Per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a sondare il mercato, in cerca di nuovi talenti e buone occasioni da cogliere. Ogni reparto andrà ritoccato, l’idea attualmente è questa.

Importante sarà rinforzare il reparto di centrocampo, che al momento può contare su due soli veri titolari, Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Quanto a Pobega, Vranckx e Bakayoko le incognite sono grandi. Potrebbero tutti e tre salutare Milanello a fine stagione. Con tutta certezza lo farà il centrocampista francese di proprietà del Chelsea, sugli altri le valutazioni sono in atto. Il Milan, intanto ha cominciato a muoversi per un nuovo centrocampista, uno che possa garantire solidità, esperienza e qualità alla mediana rossonera.

Un nome tra tutti sta intrattenendo l’attenzione di Maldini e Massara. La scelta sembra anzi fatta, con i contatti che vanno avanti ormai da settimane. C’è un ostacolo all’affare, ma sembra che il giocatore sia pronto al sacrificio per congiungersi al Milan. Di seguito tutti i dettagli che arrivano dall’Inghilterra.

Milan, conferme sul centrocampista: può arrivare in estate

Come riporta l’accreditato Standard inglese, il Milan è il club in pole per aggiudicarsi Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in forza al Chelsea. Il giocatore è ormai sicuro della partenza in estate, con i blues che gli avrebbero già comunicato la volontà di cessione. L’interesse dei rossoneri per Lotfus-Cheek non è nuovo ai media italiani, ma la conferma dello Standard pone un forte accento sulla questione. La fonte, nello specifico, fa sapere che il Chelsea venderà con certezza diversi elementi della sua rosa, ormai risultati ridondanti.

Sono i fatti a parlare. La squadra attualmente nelle mani di Lampard è piena zeppa di talenti, ma che nella realtà dei fatti sono poco utili alla causa. Anzi, rimanere a Londra sponda blues potrebbe sancire il totale declino della carriera di questi, che reclusi in panchina non vedono mai sbocciare le loro qualità. La lista dei partenti in estate è lunghissima, col Chelsea che ha bisogno di far cassa dopo il patrimonio speso nelle due ultime sessioni di mercato. Loftus-Cheek è il primo della lista pronto a lasciare il club, nonostante all’inizio si fosse mostrato un pò riluttante all’idea della partenza.

Ma lo Standard è sicuro che adesso i piani sono chiari in casa del Chelsea, con il centrocampista inglese che sta cominciando ad accettare l’idea di abbassare il suo stipendio per trasferirsi al Milan in estate. Loftus percepisce infatti 150 mila sterline alla settimana, che equivalgono a 4 milioni di euro a stagione. Il club rossonero è pronto ad acquistarlo ma per qualcosina in meno, mentre il prezzo d’acquisto dovrebbe aggirarsi sui 15-20 milioni di euro. Il contratto del mediano col Chelsea è in scadenza tra un anno.