Highlights Milan-Lazio: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Lazio, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 6 maggio a San Siro per la 34.a giornata

Solita grande atmosfera a San Siro per Milan-Lazio, scontro diretto che assegna punti importanti per la zona Champions. Tutto confermato nell’undici iniziale dei rossoneri mentre Sarri recupera Zaccagni e lo schiera titolare a destra.

Inizio di partita che peggiore non si può per il Milan. Al 10′, Leao, dopo una sgroppata su Casale, si ferma per un infortunio muscolare. Si tocca l’inguine Rafa ed esce sostituto da Saelemaekers. Cala il gelo su San Siro anche in ottica Derby e i minuti seguenti sono terribili per i rossoneri.

Fortunatamente però dal campo arrivano buone notizie. Al 17′, Bennacer anticipa Marcos Antonio in disimpegno, palla a Giroud, assist all’algerino e e girata vincente che non lascia scampo a Provedel. La reazione della Lazio non arriva. Il Milan controlla e colpisce nuovamente al 29′. Merito del coast to coast di Hernandez che, ricevuta palla da Maignan, si invola nella metà campo della Lazio, supera tutti e batte Provedel con uno spiovente da fuori area che si deposita vicino all’incrocio.

Lazio lenta e inefficace in attacco anche nella seconda parte del primo tempo. Nessuna parata per Maignan e punteggio che resta saldamente nelle mani del Milan che chiude, con merito, la prima frazione avanti 2-0.

Milan-Lazio, il secondo tempo

La seconda frazione non passerà certo agli annali della storia del calcio. Il Milan controlla e la Lazio non incide nonostante il doppio svantaggio. Pioli comincia il secondo tempo con Kalulu e Thiaw al posto di Calabria e Kjaer. E’ proprio il difensore tedesco a sfiorare il gol del 3-0 con un colpo di testa da calcio d’angolo che finisce di poco alto sulla traversa.

La Lazio non crea nulla e la partita scorre via lentamente senza scossoni fino ai minuti finali quando i biancocelesti sfiorano il gol per accorciare le distanza con tiro sull’esterno della rete di Pellegrini e un recupero di Tomori su Basic solo in area. Dopo cinque minuti, il match si conclude 2-0 per il Milan. Tre punti pesantissimi per i rossoneri che si portano a -3 dalla Lazio e tornano in piena corsa per la Champions League in attesa di Roma-Inter e Juve-Atalanta.

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. L’infortunio di Leao però smorzerà un pò i sorrisi. Una imprevisto pesantissimo in un pomeriggio di gioia. Peccato.