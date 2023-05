Messias: “Siamo già concentrati sull’Inter. Leao mi ha detto che sta bene”

L’attaccante brasiliano ha parlato al termine della partita contro la Lazio commentando la vittoria e proiettandosi subito alla Champions

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante nella 34esima giornata di Serie A superando la Lazio a San Siro per 2-0 e riportandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di Roma-Inter.

La squadra rossonera ha disputato una buona gara ed è stata brava soprattutto a togliere ogni punto di riferimento alla Lazio, andando a giocare con grande aggressività e sfruttando i loro errori. A fare la differenza nella partita di oggi è stata anche la brillantezza fisica del Diavolo, con alcuni dei protagonisti che hanno fornito un’ottima prestazione. Tra questi c’è Junior Messias, autore di un’ottima prova oggi.

Il brasiliano ha però spiegato subito che la testa è già alla Champions: “Siamo già concentrati per la partita più importante dell’anno. C’è poco da festeggiare e dobbiamo subito pensare alla prossima partita”. L’ex Crotone ha poi spiegato le sue condizioni: “Cerco sempre di dare il massimo anche con la stanchezza perché oggi non era facile giocare con questa temperatura. Mi manca ancora un po’ perché siamo a fine stagione e era da un po’ che non facevo novanta minuti, però sto bene”.

Messias ha poi rivelato le condizioni di Rafa Leao, con lo stesso portoghese che ha rassicurato il compagno, per poi spiegare che chiunque giocherà con l’Inter lo farà al massimo: “Rafa mi ha detto che sta bene, mi ha detto che non c’è niente di serio e sta bene. L’importante è che chi gioca da il massimo. Siamo una squadra e chi scende in campo fa il massimo. E’ per questo che abbiamo vinto lo Scudetto l’anno scorso, perché siamo stati squadra, questa è la nostra forza”.