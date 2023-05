Milan, via senza Champions: il futuro è segnato

Novità fondamentale in ottica mercato rossonero. Il giocatore potrebbe lasciare Milanello in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tutti i dettagli

Il Milan rischia grosso, lo dice la classifica. Dopo il pesante pareggio contro la Cremonese a San Siro la situazione si è fatta più complicata per la squadra di Stefano Pioli. Il Diavolo è infatti ora al sesto posto della Serie A, a pari punti di Atalanta e Roma. Inter, Juventus e Lazio, invece, occupano il podio, godendo di qualche punto di vantaggio che può essere fondamentale in vista del finale di stagione. Dai nerazzurri quarti, il Milan è sotto di due punti. Uno svantaggio che può essere colmato, ma non se le prestazioni dovessero continuare ad essere quelle delle ultime uscite.

Il Milan ha conquistato troppi pochi punti in questo 2023. I numeri sono sconcertanti, e non rendono merito ad una squadra che solo la scorsa stagione ha alzato al cielo lo Scudetto. E’ vero che la Champions League ha tolto tantissime energie mentali ai rossoneri, ma è altrettanto vero che mancare il quarto posto equivarrebbe ad un totale fallimento per il club rossonero. Non accedere alla prossima Champions escluderebbe dopo due anni il Milan dall’Europa che conta, e inevitabilmente verrebbero a mancare degli introiti economici fondamentali. Gli stessi che servono al club per ritornare ai vertici del calcio continentale.

Non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, inoltre, potrebbe causare gravi danni sul mercato. Il Milan potrebbe essere costretto a qualche cessione di lusso. Come quella del difensore su cui è in pressing una big europea.

Milan, addio al difensore a fine stagione: il sacrificato di lusso

Nelle ultime ore ha fatto scalpore la voce di mercato riportante del forte interesse del Paris Saint Germain per Fikayo Tomori. Il club francese ha tutta l’intenzione di rinnovare il suo parco difensori in vista della prossima stagione, e oltre a Skriniar, parametro zero dall’Inter, Luis Campos ha appunto messo nel mirino l’inglese del Milan. Sappiamo bene che Fikayo ha rinnovato da poco il suo contratto in rossonero, con un nuovo accordo fino al 2027, ma ciò non esclude una sua partenza in estate.

A maggior ragione, come sottolinea il Corriere dello Sport, se il Milan non dovesse rientrare nei primi quattro posti della classifica di Serie A e quindi mancare l’appuntamento con la prossima Champions League. Verrebbero infatti a mancare delle entrate importanti, che potrebbero essere colmate con una cessione molto onerosa. Dato l’interesse del Paris Saint Germain, che non ha problemi a spendere ingenti cifre nel mercato, Fikayo Tomori potrebbe essere il sacrificato di lusso per recuperare guadagni.

Al momento, però, tutto fa pensare che il Milan non ha la minima intenzione di privarsi dei suoi migliori elementi, e quindi anche di Tomori, titolarissimo di Stefano Pioli. Ma bisogna inevitabilmente aspettare la fine della stagione, con la classifica al completo, per avere un quadro più chiaro della situazione. Maldini e Massara, comunque, sono pronti ad ascoltare le varie offerte.