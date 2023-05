Brahim Diaz: “Sto mostrando il mio talento. Leao? Inarrestabile”

Brahim Diaz ha parlato prima del derby Milan-Inter di Champions: il numero 10 rossonero è molto carico.

Rafael Leao ha accusato un infortunio muscolare e domani sera potrebbe non giocare. Il resto dei giocatori del Milan è chiamato a dare ancora di più per sconfiggere l’Inter nell’andata della semifinale di Champions League. Tra i più attesi c’è sicuramente Brahim Diaz.

Il fantasista spagnolo è uno che ha dimostrato di poter fare la differenza quando è in giornata. Purtroppo, non riesce ad avere un rendimento costante e quindi non c’è mai certezza sul tipo di prestazione che metterà in campo. La speranza dell’ambiente rossonero è che si riveli decisivo nel doppio derby europeo. Ha le qualità per mettere in grande difficoltà la squadra di Simone Inzaghi.

Brahim Diaz su derby, crescita e Leao

Intervistato da Marca, l’ex Manchester City ha parlato così delle sue sensazioni in vista del doppio confronto contro i nerazzurri: “Li abbiamo tante volte, ma una semifinale di Champions tra Milan e Inter è una follia. Sicuramente saranno belle partite, con tanta lotta e vedremo quali colori comanderanno. Sarà emozionante“.

Lui ha giocato nel Real Madrid e gli viene domandato quali siano le differenze tra il derby Real-Atletico e Milan-Inter: “Non so quali siano. In entrambi i casi ci sono delle squadre grandi che vogliono sempre vincere. Qui sicuramente è tutto molto passionale, il calcio è la vita. Tutti ci tengono a gonfiare il petto per dire di aver vinto. Sarà sicuramente emozionante, sarà una battaglia“.

Cosa significa per Diaz indossare la maglia numero 10 rossonera? Questa la sua risposta: “Il Milan è un club molto grande, vestire il 10 è qualcosa di speciale e so il valore che ha. So chi l’ha indossata prima, questo mi rende orgoglioso e mi piace avere questa pressione per dare sempre di più. Penso che lo sto facendo, sto dimostrando il mio talento. Alla fine parla il campo“.

Brahim parla di un suo aspetto caratteriale: “Sono molto autocritico, questo può essere sia positivo sia negativo. Mi piace sempre migliorare. Rivedo le mie partite? Sì, mi piace farlo. Mi aiuta a migliorare“.

Il trequartista spagnolo è contento della sua esperienza a Milano: “Ho fatto un passo avanti. Ora sono più importante nel campo, ho più fiducia. Mi sento bene, sono felice. Sono in un grande club e stiamo facendo delle cose molto buone“.

Successivamente ha elogiato Rafael Leao: “È un grande giocatore. Ha un fisico incredibile e sa essere inarrestabile. Parliamo tanto, siamo amici e in campo si vede. Giocare con lui è facile, lo guardo molto perché so può creare pericolo agli avversari“.

Leao e Vinicius junior del Real Madrid sono simili? Questo il pensiero di Diaz: “Entrambi giocano a sinistra e sono simili in questo. Sono due grandi giocatori e si assomigliano in qualcosa“.