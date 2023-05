Roma, dopo Aouar altro affare soffiato al Milan? Spunta la foto con Mourinho

La Roma è in pressing sul giocatore che è stato anche nel mirino del Milan. L’indizio eclatante arriva da una foto scattata in compagnia di Josè Mourinho

La Roma si appresta a chiudere in maniera definitiva il colpo Houssem Aouar. E’ ormai risaputo che il franco-algerino abbia concordato tutti i termini personali con il club giallorosso. A mancare sono soltanto le firme, attese nelle prossime settimane. Aouar si legherà alla Roma attraverso un accordo pluriennale a 2,8 milioni a stagione, più eventuali bonus. Un affarone per il club capitolino, che sta per aggiudicarsi un centrocampista dalle formidabili qualità a costo zero.

Già, perché Aouar andrà in scadenza di contratto col Lione il 31 giugno. Da svincolato, dunque, si unirà ai giallorossi. Questo è quanto trapela dalle fonti più accreditate. L’algerino giocherà in Serie A la prossima stagione, ma non al Milan, l’altro club italiano che si era fortemente interessato a lui. Sappiamo bene che Paolo Maldini si era mosso nel concreto per comprendere i margini di acquisto del centrocampista tuttofare. Confermati i contatti con l’entourage, ma ad avere la meglio, come dicono i fatti, è stata la Roma.

Sarà rimpianto per il Milan? Sicuramente un calciatore come Aouar avrebbe fatto più che comodo a Stefano Pioli e alla sua squadra. Trequartista o mediano di centrocampo, vanta quelle doti che avrebbero segnato un salto di qualità al Diavolo. L’affare però non è andato in porto. Ma attenzione, perché la Roma è pronta all’assalto di un altro giocatore che è stato per tempo nel mirino di Maldini e Massara. Anche lui un potenziale colpo a parametro zero.

Roma, c’è la foto con gli agenti: il difensore verso la capitale

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma dei Friedkin si è buttata su Evan Ndicka per rafforzare il suo reparto di difesa. Non un nome nuovo, vero? Già, perchè il centrale francese è stato seguito dal Milan per diversi mesi, soprattutto l’estate scorsa, quando ad un anno dalla scadenza aveva incuriosito parecchio la dirigenza rossonera. Alla fine, Maldini ha optato per un altro colpo dalla Bundesliga, che chiaramente porta il nome di Malick Thiaw. Ma Ndicka non è mai uscito dai radar rossoneri data la potenziale occasione di aggiudicarselo a parametro zero la prossima estate.

Sul francese classe 1999 c’è una concorrenza agguerrita, tra cui appunto la Roma, uno dei club che ha mosso passi concreti nei suoi confronti. A dimostrarlo una prova eclatante. Difatti, sul profilo dell’agenzia Ams Talent Consulting, la stessa che cura gli interessi di Ndicka, è presente una foto di due giorni fa che ritrae alcuni manager con Josè Mourinho (foto sopra). Il tecnico portoghese ha indosso una tuta di allenamento della Roma, chiaro segnale di come l’incontro sia probabilmente avvenuto a Trigoria.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che ciò non sta a significare che l’affare sia in dirittura d’arrivo, ma che le parti si stanno confrontando seriamente. Pare che un’offerta della Roma sia già sul tavolo, adesso bisogna convincere il giocatore, pienamente consapevole che ci sono altri club interessati a lui, italiani ed esteri.