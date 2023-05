Massimo Boldi e l’assenza di Leao, il paragone spiazza: “È come se…”

L’attore Massimo Boldi, storico volto della commedia italiana, ha parlato da tifoso del Milan del possibile forfait di oggi di Leao.

Sono moltissimi i tifosi vip e d’eccezione del Milan. La squadra rossonera è sicuramente una delle più amate e tifate d’Italia e vanta tra gli appassionati più accaniti molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra questi spicca Massimo Boldi, noto e storico attore comico, un volto molto apprezzato e seguito dai cinefili italiani. Nato in provincia di Varese ma milanese d’adozione, Boldi ha un legame atavico con i colori rossoneri, come ha spiegato in un’intervista a Sky Sport.

Basti pensare che Boldi è nipote di uno dei fondatori dell’AC Milan: “È vero, mio nonno è stato tra coloro che misero le basi per il Milan. Da piccolo ero spesso con lui, mi portava in mezzo ai milanisti veri. Ho preso un po’ da lui, sia per il tifo rossonero, sia per la passione per le donne”.

Boldi e l’Euroderby: “Sarà un grande Milan, ma con Berlusconi…”

Parole da tifoso vero quelle di Massimo Boldi, che attende con ansia e grandi aspettative l’Euroderby di Champions League di questa sera contro i rivali dell’Inter.

Le differenze con il precedente del 2003 sono chiare: “È cambiato il mondo in questi 20 anni, era inevitabile. Il calcio è cambiato, io sono cambiato, tutti siamo cambiati”. Eppure Boldi fa intendere di essere piuttosto ottimista per l’esito della semifinale: “Stasera vedremo un grande Milan. Se ci fosse stato ancora Berlusconi al timone la Champions si sarebbe potuta vincere seriamente. Oggi ce la possiamo fare, ma il Presidente avrebbe dato stimoli e spinta in più”.

Boldi si lancia anche in un paragone piuttosto impegnativo: “Leao? La sua assenza mi preoccupa, peccato. È come se mancasse Maradona in una partita così importante. Basterebbe che Leao fosse in campo per mettere ansia e terrore ai difensori interisti”.

Infine un giudizio del mitico ‘cipollino’ nei confronti di Stefano Pioli: “Mi piacciono tutti di questo Milan, ma devo dire che mi piace particolarmente Pioli. Trovo che abbia fatto un grande lavoro, ha assortito bene la squadra e ha sempre infuso voglia di vincere e qualità nel gioco”.

Massimo Boldi, attore classe 1945, nella sua carriera ha indossato per due volte i (veritieri) panni di un tifoso doc del Milan. Nei film Fratelli d’Italia e Tifosi, entrambi diretti da Neri Parenti, nei quali Boldi faceva i conti con gli ultras romanisti Maurizio Mattioli e Angelo Bernabucci.