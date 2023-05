Milan, si decide per Leao: tutto pronto per il derby

Attesa per il campione portoghese. A breve sapremo se ci sarà nel derby di Champions League contro l’Inter o no: le ultime in vista del calcio d’inizio

Poche ore e sarà derby. Milan-Inter sono pronte a scendere in campo a San Siro, alle ore 21.00, per la semifinale di andata di Champions League.

E’ partito il conto alla rovescia che porta al calcio d’inizio: le formazioni sono state praticamente scelte. Salvo colpi di scena Stefano Pioli è pronto a confermare la formazione che ha eliminato il Napoli. L’unico grande dubbio è chiaramente Rafael Leao. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso per le condizioni del portoghese.

Fra pochissimo sapremo se l’ex Lille potrà essere della partita o no: Leao – come ampiamente detto – è pronto per il test decisivo, quello che ci dirà se potrà essere a disposizione o meno. Le possibilità non sono elevate, anche perché il Milan non ha alcuna intenzione di correre rischi. La qualificazione si giocherà sui 180 minuti e se il portoghese non dovesse star davvero bene, non sarà convocato.

Le scelte di Pioli

Stefano Pioli ha chiaramente già scelto il sostituto di Rafael Leao, in caso di forfait di quest’ultimo. Tutti gli indizi portano ad Alexis Saelemaekers. Il belga ha fatto bene contro la Lazio ed è pronto a giocare sulla sinistra, con Brahim Diaz sulla destra. A completare il reparto offensivo ci sarà chiaramente Olivier Giroud.

A centrocampo l’uomo della svolta, Ismael Bennacer, giocherà ancora in posizione più avanzata, per disturbare il primo costruttore di gioco dell’Inter, che verosimilmente sarà Marcelo Brozovic. Non si toccano Sandro Tonali e Rade Krunic davanti alla difesa.

Il reparto arretrato sarà guidato da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. I terzini saranno chiaramente Davide Calabria e Theo Hernandez, con Mike Maignan tra i pali.