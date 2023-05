Calabria rimprovera il Milan: “Approccio sbagliato, non possiamo permetterci certi errori”

Calabria molto deluso per come è andato il derby Milan-Inter: spera che la squadra reagisca in vista dei prossimi impegni della stagione.

Sicuramente Davide Calabria e i compagni ambivano a fare una prestazione diversa da quella che abbiamo visto in Milan-Inter 0-2. Nel primo tempo i rossoneri hanno giocato davvero male. Nella ripresa meglio, potevano anche fare un gol, però qualitativamente livello basso in fase offensiva.

Il capitano del Milan è intervenuto a Prime Video al termine della sfida di San Siro: “Come nelle altre partite, abbiamo subito gol subito. L’approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo la partita. Abbiamo perso troppi contrasti, troppi inserimenti… In una partita di questo livello, col livello che hanno loro ti fanno male. Sono stati cinici, hanno bene all’inizio con due tiri e due gol. Ovviamente in una competizione così cambia la vita“.

L’approccio è stato sbagliato: “Un dato di fatto, sono partiti molto meglio di noi. Poi abbiamo reagito nel secondo tempo, ma senza fare gol. Loro nelle prime occasioni avute hanno segnato, in una competizione come questa cambia tanto“.

Calabria parla di come saranno i prossimi giorni a Milanello: “Dobbiamo pensare anche al campionato, dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi per guadagnarci la Champions per la prossima stagione. Non saranno giorni facili, analizzeremo gli errori. Purtroppo nelle recenti partite abbiamo avuto difficoltà sottoporta, anche quando creato, e soprattutto all’inizio con loro. Ci hanno messo in difficoltà in determinate situazioni, dobbiamo capire perché. Non possiamo permetterci questi errori“.

L’assenza di Rafael Leao è stata molto pesante: “È il giocatore più importante per noi, soprattutto in fase offensiva per quello che crea. Come se togliessi il migliore ad altre squadre. Anche l’infortunio di Isma non è stato qualcosa di piacevole. Comunque dobbiamo affrontare la prossima partita nel migliore dei modi e dare tutto“.