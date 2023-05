Pioli: “Con l’Inter possiamo vincere. Leao ci sarà. Krunic e Messias…”

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Spezia. Fondamentali le sue dichiarazioni a MTV sugli infortunati e sul ritorno di Champions League

Meno di un giorno e il Milan tornerà in campo a lottare per il quarto posto in campionato. Ci sarà lo Spezia a far da rivale, un avversario in lotta per la salvezza e che di conseguenza non va assolutamente sottovalutato. Il Diavolo si presenta con diverse difficoltà alla partita. Da quelle psicologiche, scorie della pesante disfatta contro l’Inter in Champions League, ai numerosi infortuni che si sono abbattuti sulla rosa.

Difatti, come appreso questo pomeriggio, oltre a Leao e Bennacer, nell’allenamento odierno hanno dato forfait anche Rade Krunic e Junior Messias. Borsite al ginocchio per il primo, il bosniaco, fastidio all’adduttore per il secondo, il brasiliano. Coperta dunque corta per Stefano Pioli in vista della sfida ai liguri. Il mister avrebbe comunque attuato un massiccio turn over, ma si teme parecchio per il ritorno di Champions League di martedì.

Insomma, tanta sfortuna per il Milan in un periodo clou della stagione. E’ stato chiesto a Stefano Pioli in persona come sta la squadra dal punto di vista psicologico e fisico. Le risposte del mister di seguito.

Pioli: “Leao con lo Spezia non ci sarà”

Stefano Pioli, intervistato a Milan TV, ha affrontato e risposto a tali argomenti. Le sue parole:

Spezia: “Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione mentale e tecnica del match contro l’Inter. In testa abbiamo anche la Champions League, inutile mentire. Ma da adesso in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche contro lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione”.

Infortuni: “L’infortunio di Bennacer è molto pesante, sia per il momento della stagione che per la delicatezza della sconfitta contro l’Inter. Leao con lo Spezia non ci sarà, ma domenica dovrebbe tornare a lavorare in gruppo ed essere disponibile per martedì sera. Lo stesso vale per Krunic e Messias. I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione: dobbiamo vincere quattro partite per andare in Champions anche il prossimo anno”.

Euroderby: “Con l’Inter possiamo vincere, ma servirà una prestazione assolutamente perfetta. Non siamo soddisfatti della prestazione di mercoledì e del risultato, è chiaro. Ora dobbiamo pensare a vincere la partita di ritorno, abbiamo le qualità e le potenzialità per farlo. Per riuscirci, però, servirà crederci fino alla fine e fare una prestazione perfetta”.