Milan, addio a zero: va da De Zerbi

Il giocatore la prossima stagione non vestirà la maglia rossonera del Milan. E’ pronto a legarsi al Brighton del tecnico italiano, Roberto De Zerbi

E’ scatenato il Brighton di Roberto De Zerbi. Il club inglese si sta muovendo con forza per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e lo sta facendo con largo anticipo.

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, la squadra di Premier League ha chiuso ufficialmente l’acquisto di Joao Pedro. L’attaccante, che si sta mettendo in luce con la maglia del Watford, è stato accostato di recente anche al Milan. Ma non sarà in rossonero il suo futuro. Il Brighton, però, non si ferma ed è pronto a mettere le mani anche su Milner ma non solo.

Gli inglesi, infatti, avrebbero trovato un accordo verbale anche con Mahmoud Dahoud, altro giocatore che in passato è finito in orbita rossonera. Il centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è un’opportunità, che come racconta Fabrizio Romano, il Brighton è pronto a cogliere.

Dahoud, centrocampista che lo scorso 1 gennaio ha compiuto 27 anni, non ha proprio vissuto una stagione da protagonista. Le presenze sono solamente 10, tra Bundesliga e coppa di Germania. Mai in campo in Champions League, i minuti giocati sono 418.

Occasioni a zero

E’ chiaramente questo il momento per mettere le mani sui calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Sono diverse le occasioni e il Milan qualcuna la sta tenendo d’occhio.

Tra le più interessanti, come vi abbiamo raccontato in queste ore, c’è certamente quella che porterebbe a Daichi Kamada. Anche il giopponese 26enne è pronto a lasciare la Bundesliga per vivere una nuova esperienza.

Ma diversamente dal collega, il classe 1996 sta recitando un ruolo da protagonista con la maglia dell‘Eintracht Francoforte. In 43 partite disputate, con oltre 3mila minuti giocati, Kamada è andato a segno ben 14 volte e realizzato 5 assist. Numeri importanti per un giocatore che come si suol dire sa fare anche legna a centrocampo.

Nel Milan di Stefano Pioli potrebbe giocare da trequartista, come fatto da Ismael Bennacer, riuscendo a dare equilibrio alla squadra. Ma le statistiche del nazionale giapponese ci dicono che riesce anche a trovare la porta con una certa costanza. Kamada sarebbe certamente un colpo importante, ma su di lui si registra l’interessamento anche di altri club, di Premier League e del Napoli.