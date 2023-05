Spezia-Milan Dazn o Sky, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Spezia-Milan, sfida importantissima al Picco. Di seguito le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming oggi sabato 13 maggio

A tre giorni dalla batosta subita nel Derby di andata di Champions League contro l’Inter, il Milan va a giocarsi a Spezia punti pesantissimi per un piazzamento tra le prime quattro del campionato.

Una sfida tremendamente importante quella del Picco, considerato che i padroni di casa sono al terzultimo posto e in lotta con il Verona per evitare la retrocessione. Con altre tre partite da disputare, per entrambe le contendenti, un passo falso potrebbe essere fatale e compromettere o quantomeno rendere più difficile, il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Con i tre punti, peraltro, il Milan accorcerebbe la distanze dalla Lazio, fermata sul 2-2 dal Lecce.

Pioli, in vista del ritorno con l’Inter di martedì, cambia qualcosa in attacco. Ancora fuori Leao infortunato. Al suo posto Rebic con De Ketelaere e Saelemaekers a supporto di Origi, schierato al posto di Giroud. In mediana all’assenza di Bennacer si è aggiunta quella di Krunic. Obbligata quindi la presenza di Pobega a fianco di Tonali. In difesa, Pioli deve scegliere la coppia centrale mentre Calabria e Hernandez saranno confermati sulle fasce.

Spezia-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Spezia-Milan è in programma alle 18 di sabato 13 maggio. La partita è un’esclusiva di Dazn che la trasmetterà in streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e TimVision, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione aggiuntiva, Spezia-Milan sarà visibile in diretta tv sul canale Zona Dazn, alla posizione 214 del decoder di Sky. In telecronaca Stefano Borghi con Dario Marcolin. Al termine della partita highlights e approfondimenti anche su Sky Sport che trasmetterà, in serata, l’ultimo match di giornata tra Inter e Sassuolo.

Il Milan tornerà in campo martedì prossimo nel Derby di ritorno contro l’Inter. Anche la seconda sfida con i nerazzurri sarà trasmessa in chiaro, stavolta su Canale 5 che subentra su TV8. In campionato, invece, i rossoneri saranno impegnati sabato prossimo contro la Sampdoria già retrocessa a San Siro. Il match con i blucerchiati sarà trasmesso in simulcast su Dazn e Sky.

Da decidere ancora l’orario e la programmazione televisiva degli ultimi due incontri di campionato nei quali il Milan affronterà la Juventus in trasferta e il Verona in casa. Gli scaligeri saranno l’ultimo avversario dei rossoneri nel turno conclusivo di Serie A previsto il 4 giugno.