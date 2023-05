Calciomercato Milan, colpo a zero: principio d’accordo raggiunto, i dettagli

Pista caldissima a parametro zero per il Milan. L’intenzione di Paolo Maldini è quella di prenderlo il prima possibile in estate.

Anche il Milan è molto attento al mercato dei futuri parametri zero. Ovvero quei calciatori che con ogni probabilità lasceranno la propria squadra attuale per scadenza di contratto, dunque ingaggiabili senza pagare un euro di cartellino.

In passato Paolo Maldini ha fatto sondaggi e si è messo sulle tracce di alcuni elementi importanti in questo senso. Come i francesi Ndicka e Aouar, che però ad oggi appaiono entrambi molto vicini alla Roma di José Mourinho.

Ma il colpaccio a costo zero potrebbe arrivare dalla Bundesliga tedesca. Infatti giungono importanti novità riguardo ad un accordo preliminare tra il Milan e gli agenti di Daichi Kamada, trequartista che si è fatto apprezzare con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Milan, Kamada è vicinissimo: anticipata la concorrenza

Secondo l’indiscrezione di Calciomercato.com, il Milan avrebbe accelerato nelle ultime ore proprio su Kamada. Il classe ’96, di chiare origini giapponesi, è considerato un innesto davvero importante e di qualità per la trequarti futura.

Sicuro l’addio a fine stagione dal Francoforte, che non è riuscito a convincere il talento nipponico a rinnovare. Ne approfitterà Maldini, che ha già trovato un principio di accordo per il calciatore: si parla di offerta da 3 milioni netti a stagione, che pone il club rossonero in pole per il suo ingaggio.

Kamada ha molti estimatori pronti ad approfittare del colpo a parametro zero. Squadre internazionali come Napoli, Borussia Dortmund, Benfica, Newcastle e Atletico Madrid. Ma pare dalle ultime indiscrezioni che il numero 10 giapponese abbia una preferenza per il Milan, sia per la storia del club sia perché si è mosso prima delle altre pretendenti.

Mancano alcuni dettagli prima della fumata bianca definitiva. Pare che prima il Milan voglia risolvere la questione Brahim Diaz, altro fantasista della sua rosa che è in prestito dal Real Madrid. I rossoneri vogliono capire i margini per trattenere a titolo definitivo lo spagnolo, altrimenti tornerà a Madrid, dando automaticamente il via libera all’arrivo di Kamada.

Inoltre vanno considerate le possibili commissioni da versare agli agenti. È noto come i colpi a parametro zero ormai non siano più così ‘economici’, visto che la mancanza del costo di cartellino a volte viene compensata dai pagamenti a intermediari e procuratori per aver agevolato l’affare.

Kamada, 26enne titolare della Nazionale giapponese, gioca in Europa dal 2017. Ha indossato la maglia dell’Eintracht Francoforte per cinque stagioni, senza dimenticare un anno di prestito e di esperienza nei belgi del Sint-Truiden.