Pioli: “I ragazzi hanno dato tutto, la finale sarebbe stata eccezionale. Ora chiudiamo bene”

L’allenatore dei rossoneri ha commentato la dura eliminazione contro l’Inter al termine della sfida, ai microfoni di Sky

Il Milan non è riuscito nell’impresa di rimontare lo svantaggio dell’andata e si deve arrendere definitivamente. L’Euroderby se lo aggiudica l’Inter, che strappa dunque il pass per la finale di Istanbul, in programma sabato 10 giugno.

I nerazzurri si sono imposti anche stasera vincendo per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo. I rossoneri comunque avevano giocato un primo tempo arrembante sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni con Brahim Diaz e Rafa Leao. Il gol della speranza non è però arrivato e con il passare dei minuti la fiducia della squadra di Stefano Pioli è venuta meno. Adesso si fa dura perché c’è da focalizzarsi sul campionato, ma la situazione è molto complicata anche lì.

Tanta delusione per il Diavolo, sia per i suoi tifosi che per i calciatori stessi. A commentare la sconfitta e l’amarezza nel post partita è stato mister Stefano Pioli, che ha subito controbattutto al pensiero dello studio: “Non è giusto parlare di voglia perché i giocatori hanno dato tutto. Poi l’Inter ha meritato di passare perché ha giocato meglio, ma parlare di voglia non mi sembra corretto”.

Pioli guarda subito avanti: “Non possiamo chiudere con negatività”

L’allenatore dei rossoneri ha spiegato cosa non è andato tra le due partite: “Siamo mancati nei primi 15 minuti della partita di andata, che hanno segnato anche quella di stasera. Credo che siamo partiti bene stasera dove abbiamo creato 2-3 occasioni da gol che potevano fare entusiasmo”.

C’è il rammarico per aver mancato un obiettivo straordinario, un sogno: “Peccato perché eravamo arrivati fin qui con grande merito e speravamo di arrivare in finale. Sarebbe stato qualcosa di eccezionale, ma abbiamo imparato molto. Tonali ha cambiato posizione rispetto all’andata perché eravamo stati poco pericolosi e oggi ha fatto un po’ la mezzala. Alla partita d’andata abbiamo costruito con due mediani. Volevamo portare più giocatori dentro l’area e quindi sì è stata una cosa che ho voluto io”.

Adesso è anche tempo di bilanci, ma ci sono ancora tre gare da giocare in campionato e Pioli questo lo sa bene: “Chiaro che se uno è obiettivo e vede il percorso di questa squadra, è difficile parlare di un percorso negativo. Ma è altrettanto vero che abbiamo provato ad essere competitivi in entrambe le competizioni e abbiamo fatto una grande Champions, ma in campionato potevamo fare meglio. Ora dobbiamo finire bene perché non possiamo chiudere una stagione con negatività”.