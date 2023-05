La Lazio sfida il Milan per un centrocampista: assalto al pupillo di Sarri

Pare che sarà sfida totale tra il Milan e la Lazio per il centrocampista internazionale. Maurizio Sarri può godere di un netto vantaggio. Maldini avvisato

Il Milan ha l’obbligo di rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Con la Champions League o meno da disputare, non si può mancare agli appuntamenti del mercato estivo. Se è vero che il Diavolo vuole tornare competitivo in Europa e in Italia, bisognerà aumentare notevolmente il tasso tecnico. Alcuni reparti in particolare hanno bisogno di innesti, a partire da quello di centrocampo. La partenza di un top come Franck Kessie non è stata coperta al meglio per la stagione in corso. E il risultato è evidente.

Aggiungere alla batteria di mediani Tommaso Pobega, Aster Vranckx, e mantenere Tiemouè Bakayoko non ha affatto ripagato. Nei primi due casi, parliamo per lo più di giovani, sicuramente con ampi margini di crescita, ma non pronti per prendere subito il posto dell’ormai centrocampista del Barcellona. L’errore della dirigenza c’è stato, ma Maldini e Massara sono pronti a recuperare in vista della prossima stagione.

Un profilo in particolare è finito nel mirino dei rossoneri. Parliamo di Ruben Loftus-Cheek, possente centrocampista del Chelsea. L’inglese, un vero prodotto dei blues (ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Chelsea per poi approdare in Prima Squadra), è oggi un esubero della rosa di Lampard. In estate, Todd Boehly sarà costretto a cedere diversi giocatori per rientrare nelle spese, e Loftus-Cheek è uno dei primi indiziati. Il giocatore gradisce, e non poco, la destinazione rossonera, ma il recente inserimento dell’italiana potrebbe cambiare la situazione.

Loftus-Cheek, Lazio all’assalto

Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è soltanto il Milan su Ruben Loftus-Cheek. Il suo contratto col Chelsea, in scadenza tra un anno, fa gola a diversi club, tra cui anche la Lazio. Lotito è alla prese con la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, uno degli elementi più pregiati della sua rosa. Il serbo è anche lui ad un anno dalla scadenza, per questo il patron biancoceleste spera di cederlo quantomeno in estate e guadagnarci qualcosa come 40 milioni di euro. Loftus-Cheek rappresenterebbe per la Lazio il perfetto sostituto.

D’altronde, Maurizio Sarri lo ha già allenato da tecnico del Chelsea nella stagione 2018/2019 (concedendogli anche parecchio spazio), la stessa in cui ha fatto vincere l’Europa League ai blues. Molto dipenderà comunque dal futuro della Lazio, dato che è ancora incerta la permanenza dello stesso Sarri, ma anche del DS Igli Tare. Ci sono molte incognite, ma se il tecnico toscano dovesse rimanere, e Milinkovic-Savic non rinnovare, sarà assalto totale al centrocampista del Chelsea.

Una vera scocciatura per il Milan, che ha goduto di un buon margine di vantaggio su Loftus-Cheek. Il Corriere dello Sport sottolinea che comunque non sarà semplice, né per i rossoneri né per i biancocelesti, aggiudicarsi Ruben. Nonostante, infatti, il contratto in scadenza a giugno 2024, il costo del cartellino oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Chi lo vorrà davvero sarà costretto ad un investimento notevole. Da sottolineare che anche l’accesso alla prossima Champions League potrebbe risultare decisiva.