Milan, un gol da fenomeno: tutti pazzi per il talento rossonero (VIDEO)

I rossoneri si godono il loro giovane e promettente attaccante: un’altra perla importante con la squadra giovanile

Se da una parte il Milan lavora in chiave futura per assicurarsi un centravanti importante sul mercato, c’è anche da dire che in casa i talenti in quel ruolo non mancano e che tra qualche anno il problema attaccante si potrebbe risolvere in casa.

Quest’anno i rossoneri hanno potuto fare affidamento concreto sul solo Olivier Giroud, dal momento ché ne Origi né Rebic sono riusciti a garantire prestazioni e numeri soddisfacenti. Ovviamente Ibrahimovic non ha potuto dare il proprio apporto per motivi fisici e tutto ciò ha portato Paolo Maldini e Ricky Massara a fiondarsi alla ricerca di un nuovo profilo per il reparto avanzato, con tanti nomi già sulla lista.

Intanto nel frattempo in casa Milan c’è un attaccante che cresce molto bene. Stiamo parlando del solito Francesco Camarda, il classe 2008 che nelle giovanili del Milan sta battendo tutti i record di gol realizzati, con oltre 500 segnature in 100 presenze. Il piccolo bomber in questa stagione sta facendo le fortune dell’Under 16 del Diavolo, ma anche di quella della Nazionale under 15 allenata da ct Massimiliano Favo.

Camarda come Totti: rigore col cucchiaio

Il giovanissimo attaccante non smette di stupire e oggi ha tirato fuori un altro gioiello. Nel primo tempo della sfida tra Udinese e Milan Under 16 Camarda si è preso la responsabilità di provare a trasformare un calcio di rigore.

Il match era già sul punteggio di 0-2 in favore dei rossoneri, ma comunque il tiro dal dischetto richiede sempre concentrazione per gestire la pressione dell’uno contro uno con il portiere. Pressione che il quindicenne del Milan non ha sentito minimamente, tanto che dagli undici metri si è concesso un delizioso pallonetto che si è insaccato in rete senza alcun problemi, con il portiere avversario completamente spiazzato.

Un altro pezzo di bravura di un ragazzo che sembra davvero un predestinato, e che va tenuto d’occhio. Come abbiamo spesso visto, però, nulla è scontato e serve tanto impegno per imporsi anche ai massimi livelli, per cui è sbagliato mettergli troppa pressione. Il Milan comunque può ben sperare per il futuro del proprio attacco. Ricordiamo sempre che i rossoneri hanno in rosa anche Lorenzo Colombo e Darko Lazetic, decisamente più grandi e più pronti, e che in estate dovranno prendere una decisione anche su di loro.