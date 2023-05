Pioli arrabbiato con Kjaer: cosa è successo nel Derby

Pioli se l’è presa con Kjaer durante il derby Inter-Milan: un comportamento del difensore danese non è piaciuto all’allenatore.

Dopo il KO dell’andata, era difficile per il Milan avere la meglio sull’Inter e qualificarsi alla finale di Champions League. Purtroppo, è arrivata un’altra sconfitta. Stefano Pioli ha cercato di mettere in campo quella che riteneva essere la formazione migliore possibile e comunque non ha funzionato.

Come titolare in difesa ha scelto Malick Thiaw, un centrale che in più occasioni ha fatto vedere di essere bravo in marcatura e sulle palle alte. Contro il Tottenham era stato capace di neutralizzare un attaccante del livello di Harry Kane. Anche ieri sera se l’è cavata bene contro clienti scomodi come Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Almeno finché non ha dovuto uscire per infortunio.

Thiaw infortunato, doveva entrare Kjaer: il retroscena

Al 64′ Thiaw ha dovuto lasciare il campo e al suo posto è entrato Pierre Kalulu. Purtroppo, l’ex Lione 10 minuti dopo è stato protagonista in negativo del gol dell’Inter. In area ha perso la marcatura di Martinez, che ha trafitto Mike Maignan con un tiro potente di sinistro.

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha raccontato che Pioli aveva deciso di far entrare Simon Kjaer per sostituire Malick. Poi ha cambiato idea perché il danese ci ha messo troppo tempo a cambiarsi e questo lo ha fatto arrabbiare. L’allenatore si è infastidito da tale atteggiamento e ha scelto di mandare in campo Kalulu. Un momento di tensione sorprendente.

L’auspicio è che i due abbiano avuto modo di chiarirsi e che non ci siano problemi in questo finale di stagione. Il Milan ha bisogno di essere unito per vincere le ultime partite di campionato. Kjaer è uno dei giocatori di maggiore esperienza e leadership nel gruppo.