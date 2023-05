Ibrahimovic pronto per l’ultimo ballo? L’ipotesi per il rientro

Notizia sorprendente che riguarda Zlatan Ibrahimovic. La sua avventura milanista potrebbe non essere ancora conclusa del tutto.

I guai del Milan in attacco, durante la stagione in corso, riguardano soprattutto le condizioni fisico-atletiche di molti elementi del reparto offensivo di mister Stefano Pioli.

Se Olivier Giroud ha dovuto spesso stringere i denti, anche nell’ultimo derby di Champions League, gli altri attaccanti non hanno aiutato. Molto ha pesato anche l’assenza di un leader carismatico come Zlatan Ibrahimovic in campo.

Lo svedese ha saltato tutta la prima parte di stagione per i postumi dell’intervento al ginocchio. Ha collezionato, dopo il suo rientro, soltanto 4 presenze ed un gol su rigore contro l’Udinese. Di certo il Milan non poteva prescindere dal 41enne Ibra, ma sicuramente rispetto allo scorso anno sono mancati i suoi guizzi decisivi.

Ibrahimovic punta il Verona: vuole salutare così il suo pubblico

Non bastasse la condizione atletica non eccellente e gli oltre 41 anni di età, Ibrahimovic nel mese di aprile si è anche procurato una lesione al muscolo gemello del polpaccio. Un infortunio delicato per qualsiasi calciatore, figuriamoci per un attaccante ormai verso la fine della carriera.

Stagione finita per Ibra, almeno secondo i riscontri post-infortunio. Ma oggi l’edizione di Tuttosport ha aperto la porta ad uno speranzoso rientro. Pare che lo svedese stia facendo il massimo per tornare a disposizione in vista del 4 giugno. Ovvero di Milan-Hellas Verona, ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023.

L’intento del centravanti classe ’81 è quello di tornare a giocare un’ultima partita davanti al pubblico amico di San Siro. Una sorta di commiato e saluto generale, visto che al 90% delle possibilità Ibrahimovic non rinnoverà il contratto da calciatore con il Milan, nonostante il legame con il club e la grande stima che Pioli ha nei suoi riguardi.

Difficile dire se possa riuscire nell’intento oppure no, visto che come detto la lesione al polpaccio è molto delicata da curare. Ma Ibrahimovic ha abituato i suoi tifosi a colpi di scena sempre incredibili ed inaspettati. Dunque non è da escludere che possa tornare in campo per Milan-Verona e ottenere la sua 284esima presenza in carriera in Serie A e la numero 164 ufficiale con la maglia rossonera.

Complicato anche prevedere il futuro professionale di Ibrahimovic. L’attaccante di Malmoe ha sempre dichiarato di voler proseguire la carriera finché non avesse perso interesse ed entusiasmo. Il Milan però non sembra volergli rinnovare il contratto da calciatore, bensì lo accoglierebbe volentieri con un ruolo dirigenziale o da ambasciatore. Occhio dunque alle proposte che potrebbero arrivare in estate.