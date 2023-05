Sky – De Ketelaere, Loftus-Cheek e Kamada: le ultime da Di Marzio

Di Marzio ha commentato le ultime notizie sul calciomercato del Milan: nello specifico ha parlato di De Ketelaere, Loftus-Cheek e Kamada.

I tifosi si aspettano una campagna acquisti estiva importante da Paolo Maldini e Frederic Massara. Le necessità della squadra di Stefano Pioli sono chiare. In ogni reparto è necessario intervenire.

A centrocampo il Milan dovrà fare a meno di Ismael Bennacer per sei mesi. Purtroppo, l’algerino ha accusato una lesione della cartilagine del ginocchio destro ed è stato operato. Diventa fondamentale prendere un giocatore in grado di sostituirlo. E probabilmente ci sarà da rimpiazzare anche Aster Vranckx, il cui riscatto appare improbabile, visto lo scorso minutaggio che gli ha concesso Pioli. In mediana via sicuramente Tiemoué Bakayoko, che rientrerà al Chelsea.

Calciomercato Milan, colpi a centrocampo per Pioli

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha ribadito che per il Milan rinforzare il centrocampo è una priorità. Ha confermato che ci sono contatti in corso con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. È un obiettivo reale. Il giocatore avrebbe già detto sì a un trasferimento in rossonero, però serve trovare l’accordo economico per concretizzare l’operazione.

Un altro obiettivo concreto è Daichi Kamada, 26enne giapponese che può giocare sia trequartista sia centrocampista. Ha un contratto in scadenza a fine giugno 2023 e può essere tesserato a parametro zero. Non rinnoverà con l’Eintracht Francoforte e approderebbe al Milan molto volentieri, dopo l’esperienza maturata in Germania.

Per quanto riguarda Charles De Ketelaere, Di Marzio ritiene che il club gli darà un’altra occasione. Trattandosi di un giovane e che altri prima di lui hanno faticato alla prima stagione in rossonero hanno faticato, l’idea sembra quella di confermarlo. Ovviamente, bisognerà anche vedere che offerte ci saranno per il giocatore. L’ipotesi prestito non è comunque da scartare, seppur non ci sia ancora nulla di concreto oggi.

Capitolo Rafael Leao. Lunedì o martedì dovrebbe esserci la firma sul rinnovo del contratto. L’esterno offensivo portoghese si legherà al Milan fino a giugno 2028, prolungando di quattro anni rispetto alla scadenza attuale. Pronto uno stipendio da 5 milioni di euro netti annui più bonus. Inoltre, la società rossonera pagherà la maggior parte del risarcimento allo Sporting.