ML – Milan, ripresa degli allenamenti: buone notizie per Pioli, le ultime

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità da Milanello in vista della prossima di campionato contro la Juventus. Solo buone notizie per Pioli

Il Milan è reduce da una bella e convincente vittoria contro la Sampdoria. Ad alleggerire ancor di più il morale dei rossoneri è stata l’ultima sentenza per il caso plusvalenze alla Juventus. La Corte federale d’Appello ha inflitto 10 punti di penalizzazione ai bianconeri, come revisione della prima pena di -15 punti. La Vecchia Signora è così sprofondata al settimo posto, dopo anche l’amara sconfitta di ieri sera contro l’Empoli. Il tutto, inutile non dirlo, ha giovato al Milan, che è invece balzato al quarto posto della classifica.

Sappiamo bene a cosa equivale rientrare tra le prime quattro posizioni: accedere alla prossima Champions League assicurandosi prestigio e introiti. Ma il Diavolo ha ancora due partite da affrontare prima del termine della stagione, e deve vincerne almeno una per potersi dire sicuro del quarto posto. E chi sarà la prossima rivale? Proprio la Juventus, che con due vittorie e qualche errore da parte delle avversarie potrebbe comunque farcela ancora a rientrare tra le prime quattro.

Lo scenario è dunque più infuocato che mai, e domenica sera, all’Allianz Stadium di Torino, ci si aspetta una sfida agguerritissima tra Juventus e Milan. Nessuna delle due vuole di certo mollare. Spostiamoci dunque a Milanello, dove la squadra di Stefano Pioli si sta preparando per l’ostica trasferta. MilanLive.it ha raccolto notizie fondamentali sugli infortunati.

Milan, contro la Juventus rientri importanti

La sfida contro la Sampdoria l’avevano saltata Ante Rebic (trauma distorsivo alla caviglia), Divock Origi (affaticamento adduttore) e Aster Vranckx (infiammazione al pube). Tre perdite importanti in questo finale di stagione in cui le rotazioni, soprattutto a gara in corso, possono determinare parecchio. Anche perché i tre in questione hanno tutto l’interesse a giocare e ad incidere, in cerca di un riscatto che ancora non è arrivato. Ma come aveva accennato Stefano Pioli, non si è trattato di nulla di grave per i due attaccanti e il centrocampista.

Oggi, infatti, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister (domenica e lunedì), Vranckx, Origi e Rebic sono tornati a lavorare in gruppo. Hanno dunque smaltito i rispettivi problemi fisici, e nel corso di questa settimana non possono far altro che lavorare a pieno regime per recuperare quanta più energia e condizione possibile. Non dimentichiamo che si è stati in apprensione anche per Brahim Diaz, uscito acciaccato durante il secondo tempo della sfida alla Sampdoria. Un leggero risentimento all’inguine, ma che è subito rientrato. Anche il folletto spagnolo si è allenato tranquillamente in gruppo.

Stefano Pioli può dunque tornare a sorridere per la disponibilità di un gruppo al completo, o quasi. Mancano, chiaramente, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer. Il primo, l’attaccante svedese, potrebbe, chissà, farcela per l’ultima di campionato contro l’Hellas Verona. Il secondo, il centrocampista algerino, ha ormai concluso la sua stagione. Chissà quando potremo rivederlo in campo: i tempi di recupero dall’operazione sono stimati in sei mesi.