Milan, cambio di strategia: Maldini lo vuole in prestito

La dirigenza del Diavolo sta pensando a una nuova ipotesi per lui: il centrocampista rimarrebbe in rossonero con questa soluzione

A poche settimane dal termine della stagione i discorsi sul mercato cominciano a tornare ampiamente di moda. Il Milan potrebbe cambiare molto in estate rispetto all’attuale rosa e Maldini e Massara sono già al lavoro da diversi giorni per questo motivo.

Prima ancora degli innesti in entrata, ci sarà però da occuparsi di rinnovi e riscatti dei prestiti. Sono diversi i calciatori infatti che il Diavolo ha in prestito e su ognuno di questi dovrà prendere una decisione definitiva a stretto giro di posta. La questione principale per i riscatti riguarda Brahim Diaz, che adesso è un inamovibile per Stefano Pioli. Lo spagnolo vuole rimanere e si farà di tutto per proseguire insieme, ma la sua non è l’unica situazione di questo tipo.

Tra i giocatori sul quale si valuta il riscatto c’è anche Aster Vranckx. Il centrocampista ha collezionato solamente 10 presenze stagionali con la maglia del Milan e, come tutti gli altri acquisti rossoneri, ha faticato molto ad inserirsi nel contesto e a ritagliarsi uno spazio importante. La sua situazione è particolarmente in bilico, ma potrebbe esserci una soluzione interessante.

Vranckx, i rossoneri pensano a un rinnovo del prestito

Per quanto riguarda il centrocampista belga, la situazione è ancora abbastanza incerta. Nelle scorse settimane è stato sempre precisato che la dirigenza rossonera nutriva grande fiducia nelle qualità del ragazzo e che avrebbe provato a fare in modo di trattenerlo.

La cifra pattuita per il riscatto con il Wolfsburg è di 12 milioni, ma di certo il club rossonero non ha intenzione di sborsare quell’importo ad oggi. Inizialmente si pensava che Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero magari trattato la cifra per il riscatto, sperando di ottenere uno scontro sulla, cifra, ma il Corriere dello Sport parla di un’altra soluzione possibile, alla quale la dirigenza del Diavolo sta pensando.

L’intenzione della società potrebbe infatti non essere quella di procedere subito al riscatto per il classe 2002, ma di chiedere al Wolfsburg un rinnovo del prestito, proprio come fu fatto a tempo debito per Brahim Diaz con il Real Madrid. Si tratta di un’ipotesi che sta prendendo piede e che potrebbe essere utile al Milan per testare meglio le qualità del giocatore nella prossima stagione, sperando che possa ritagliarsi maggior spazio.