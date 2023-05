Milan, da De Ketelaere a Origi: i costi a bilancio dei nuovi acquisti

Emergono i costi esatti dei giocatori che il Milan ha comprato nell’ultima sessione estiva del calciomercato: De Ketelaere il più oneroso, ovviamente.

Non si può dire che l’ultima campagna acquisti del Milan abbia soddisfatto le aspettative. L’unico rinforzo che ha avuto un rendimento positivo è Malick Thiaw, arrivato in punta di piedi a Milanello e che per diversi mesi non aveva quasi giocato. Poi nel 2023 è “esploso”, mostrando di essere all’altezza.

La più grande delusione è rappresentata da Charles De Ketelaere, essendo costato più di 30 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano trattato per diverse settimane con il Club Brugge, convinti di investire su un giocatore in grado di fare la differenza. Il belga ha deluso, però è giovane e ha il tempo per riscattarsi. Altra nota negativa Divock Origi, preso per essere una valida alternativa a Olivier Giroud e che non ha convinto affatto: solo 2 gol fatti (CDK addirittura 0).

Calciomercato Milan: i costi dei rinforzi 2022/2023

L’autorevole sito calcioefinanza.it ha rivelato quali sono stati i costi esatti dei giocatori che sono arrivati a Milanello nell’estate 2022. Tra acquisti a titolo definitivo e prestiti onerosi, l’investimento totale ammonta a oltre 56 milioni. Iniziando dai primi, ecco i valori emersi:

Alessandro Florenzi – 2.650.000 euro

Junior Messias – 5.450.000 euro

Divock Origi – 660.000 euro

Charles De Ketelaere – 35.500.000 euro

Malick Thiaw – 8.548.339 euro

Nel bilancio 2022/2023 risultano anche incrementi del costo storico di alcuni giocatori, probabilmente dovuti ad alcuni bonus maturati:

Pierre Kalulu 100.000 euro

Rade Krunic 140.000 euro

Fikayo Tomori 796.912 euro

Da considerare anche i costi per i prestiti onerosi di certi calciatori, un totale di 1,658 milioni:

Brahim Diaz 824.000 euro

Tiemoué Bakayoko 399.000 euro

Aster Vranckx 400.000 euro

Calcioefinanza.it ha anche riportato l’ammontare dei premi sulla rivendita dei quei giocatori che appartenevano al Milan e che sono stati rivenduti dai loro club. Un totale di 4,968 milioni così suddivisi: