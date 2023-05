Milan, incontro per il bomber: scende in campo il presidente

La dirigenza del Milan ha avuto un colloquio con il presidente di un club straniero: si è parlato di un attaccante.

Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi non sembrano destinati a rimanere al Milan. Per motivi diversi i due dovrebbero andarsene ed essere sostituiti da altri attaccanti. La stagione in corso ha detto che l’unico centravanti affidabile è Olivier Giroud, che però va per i 37 anni e ha bisogno di alternative.

Ibra di anni ne ha già 41 e gli infortuni sono frequenti, difficile pensare a un rinnovo del contratto. Origi ha avuto qualche problema fisico e quando è stato bene comunque non ha inciso molto. Ci si aspettava molto di più dall’ex Liverpool, ingaggiato proprio per essere la prima alternativa a Giroud. Ci sono richieste da Inghilterra e Turchia per lui. Salvo sorprese, verrà ceduto e rimpiazzato.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante dall’Argentina?

La scorsa settimana Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto un incontro con Jorge Pablo Brito, presidente del River Plate. L’occasione è stata utile per parlare anche di alcuni giovani talenti della squadra argentina.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Tuttosport, uno degli argomento di discussione è stato Luca Beltran. Si tratta di un attaccante classe 2001 che possiede anche il passaporto italiano. Il suo contratto scade a dicembre 2025 e prevede una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro. In questa stagione ha messo insieme 8 gol in 20 partite (in campionato non segna da 6 gare).

Alto 1,76 metri, Beltran è un centravanti veloce, ben messo tecnicamente e che sa partecipare al gioco della squadra. Il Milan lo sta seguendo e ha chiesto informazioni. Lo stesso con un suo compagno di squadra: Claudio Echeverri, 17enne trequartista che viene considerato uno dei baby talenti più promettenti in Argentina. Gioca nella seconda squadra del River Plate e sogna in grande per il futuro. Certamente l’interesse di Maldini e Massara lo lusinga.

Vista la giovane età di Echeverri, un buon piano potrebbe essere quello di “bloccarlo” subito e di lasciarlo crescere in patria. Un modo anche per strappare un prezzo non eccessivamente alto. Vedremo se il Milan deciderà di dare l’assalto a lui e a Beltran per il prossimo calciomercato estivo. Certamente la dirigenza rossonera dovrà essere un po’ “creativa”, non potendo contare su un budget da top club.