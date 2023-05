Milan, Pioli: “Servono rinforzi per le due competizioni. Stagione formativa? Speriamo”

Le parole di Pioli in conferenza stampa dopo Juve-Milan, ecco tutte le dichiarazioni del mister dall’Allianz Stadium

Il Milan batte la Juventus e conquista la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. Decisivo Giroud, con una rete straordinaria. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match.

Sul bilancio di questa stagione: “Non è negativo, abbiamo fatto una grande Champions e un campionato dove si poteva far di più. Abbiamo provato per la prima volta ad essere competitivi nelle due competizioni e qualcosa abbiamo pagato“.

Puntullare o ristrutturare la squadra: “Abbiamo una base molto solida e questo va dato merito a club e dirigenti. I giocatori ci avevano dato segnali di poter essere forti. Siamo cresciuti anche di più, abbiamo subito una delusione in semifinale. Se vuoi essere competivo in campionato e Champions la squadra dovrà essere rinforzata“.

Sulla differenza di reazione fra due anni fa e adesso per la qualificazione in Champions: “Noi volevamo vincere ancora e non ci siamo riusciti. E’ stata una stagione particolare, abbiamo avuto problemi a gestire il Mondiale ma ci servirà“.