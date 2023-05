“Gravina cambi spacciatore, la Juve ha rubato”, shock in diretta: commento durissimo

Dopo la sentenza sulla manovra stipendi della Juventus, riguardante il patteggiamento, arrivano critiche aspre nei confronti di Gabriele Gravina.

La giornata di oggi verrà ricordata, nel mondo del calcio italiano, per una delle sentenze di giustizia sportiva più particolari e discusse di sempre. Ovvero quella riguardante il processo sulla manovra stipendi della Juventus.

La Juve infatti è stata indagata, con tanto di intercettazioni e testimonianze, per una manovra non proprio lineare nel pagamento degli stipendi durante la pandemia Covid. Il club aveva comunicato un presunto accordo con i calciatori per lo stop o la riduzione degli ingaggi, visti i problemi economici, per poi erogarli sotto banco.

Chi si aspettava una stangata per la Juventus, colpevole dunque di aver falsificato i bilanci, è rimasto fortemente deluso. Il club di Torino ha patteggiato con il Tribunale Federale, ammettendo le proprie colpe, ma ricevendo in cambio solo una sanzione da 718 mila euro per tali reati. Niente penalizzazioni o nuovi ricorsi in vista.

Bandecchi furioso con Gravina dopo le parole pro-Juve

Ancora più discutere stanno facendo le parole di Gabriele Gravina. Il presidente FIGC, dopo la sentenza ed il patteggiamento, si è espresso così sul caso Juventus: “Questo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo questo sia il risultato più bello per il calcio italiano, per aver trovato un momento di serenità”.

Dichiarazioni discutibili da parte del numero 1 del calcio italiano, che fa intendere come l’aver evitato nuove penalità o sanzioni più pesanti per la Juve sia una vittoria del sistema calcio italiano. La pensa totalmente al contrario il vulcanico Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e neo-sindaco di Terni.

Intervistato da TV Play dopo la sentenza, Bandecchi non le ha mandate a dire: “Gravina cambi spacciatore. Con tutto il rispetto, un uomo con la sua carica non può dire certe cose. Ha sbagliato, forse voleva dire tutt’altro, ma non riesco proprio a capire questo mondo. È come se domani facessi una rapina per risolvere i miei problemi personali”.

Il patron della Ternana si è detto sempre più deluso da questo ambiente: “Ho sempre pagato le tasse, gli stipendi, come da onesto cittadino e presidente. Il mondo del calcio mi fa sempre più schifo, perché ogni volta esce qualche magagna, novità inaccettabili e difficili da capire. In Italia c’è una gestione sbagliata del denaro e della giustizia. Se hai rubato devi accettare la tua condanna, non può non valere per Juve, Milan o Inter, deve valere lo stesso per tutti”.